Confirmen l’acomiadament d’un cambrer per un vídeo de TikTok gravat a la feina
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears avala l’acomiadament disciplinari perquè el treballador va mostrar un sistema intern de cobrament i va fer comentaris crítics sobre preus i salaris
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat l’acomiadament disciplinari d’un cambrer d’Eivissa que va publicar a TikTok un vídeo gravat durant la jornada laboral. A les imatges es veia el treballador al seu lloc de feina i també el sistema intern de cobrament del local, un element d’ús exclusiu de l’empresa.
El cas ha tornat a posar sobre la taula els límits entre la llibertat d’expressió dels treballadors i les obligacions de bona fe contractual, especialment quan es publiquen continguts a les xarxes socials des del mateix entorn laboral.
Què mostrava el vídeo?
Segons la sentència, el cambrer treballava per Fiesta Hotels & Resorts i va gravar el vídeo amb el seu telèfon mòbil durant l’horari laboral. A la publicació es podia identificar l’entorn professional i apareixia el TPV de room service de l’empresa.
En el vídeo, el treballador també feia comentaris sobre els preus del local i els salaris. Afirmava que el cost d’un cafè per a l’empresa era d’uns 20 cèntims, mentre que es venia a 5 euros, i criticava que els empleats cobressin uns 1.400 euros.
Per al tribunal, la difusió d’aquest contingut podia afectar la imatge de l’empresa i revelava elements interns de funcionament que no estaven destinats a ser publicats.
El tribunal veu una falta greu
La sala social del TSJB ha desestimat el recurs presentat pel treballador i ha ratificat la decisió del Jutjat Social número 1 d’Eivissa, que ja havia declarat ajustat a dret l’acomiadament.
Els magistrats consideren que la conducta suposa una transgressió greu de la bona fe contractual. No només perquè el vídeo es va gravar durant la jornada, sinó perquè es va utilitzar un dispositiu personal per a una finalitat aliena al servei i es van difondre imatges d’un sistema intern de l’empresa.
El tribunal també remarca que no cal demostrar un perjudici econòmic directe perquè l’acomiadament sigui procedent. N’hi ha prou que la conducta pugui comprometre la confiança de l’empresa i perjudicar la seva reputació.
Les al·legacions del treballador
El cambrer va defensar que hi havia defectes formals en la carta d’acomiadament, que el vídeo no identificava expressament l’empresa i que no s’havia acreditat cap dany real.
Però la sala ha rebutjat aquests arguments. Segons el tribunal, el contingut de la comunicació d’acomiadament constava correctament en el procediment i l’empresa podia ser identificada a través de les imatges del sistema intern i de l’entorn laboral.
També rebutja modificar els fets provats perquè el treballador no va aportar proves documentals o pericials suficients per alterar el relat establert en primera instància.
Les xarxes socials també poden tenir conseqüències laborals
La sentència recorda que publicar continguts a les xarxes socials durant la jornada laboral pot tenir conseqüències greus si s’utilitzen recursos, espais o informació de l’empresa.
Els experts laboralistes insisteixen que els treballadors han d’anar amb especial compte a l’hora de gravar vídeos al lloc de feina, sobretot si hi apareixen sistemes interns, clients, companys o dades que puguin afectar l’organització.
El cas confirma que un vídeo aparentment espontani pot acabar costant el lloc de treball. El tribunal considera que la sanció és proporcional perquè la gravació es va fer en horari laboral, afectava l’organització interna i podia perjudicar la reputació de l’empresa.
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