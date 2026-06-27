Commoció per la mort de la influencer Natalia Villalba: la troben sense vida dins una maleta en un apartament de Bogotà
La Fiscalia colombiana investiga el cas com una possible mort violenta i segueix la pista de dos ciutadans estrangers que van estar amb la víctima abans del descobriment del cos
La mort de la model i influencer colombiana Natalia Villalba Angarita, de 36 anys, ha commocionat Colòmbia i les xarxes socials. La creadora de contingut va ser trobada sense vida dins d'una maleta en un apartament de lloguer turístic situat al nord de Bogotà, on s'allotjava des de principis de juny.
El cos va ser localitzat per una treballadora de la neteja que va accedir a l'habitatge després que la víctima no abandonés l'apartament en la data prevista. En entrar-hi, va trobar la dutxa oberta i, a l'interior, una maleta que contenia el cos de Villalba, que presentava signes de violència.
La investigació continua oberta
La Fiscalia General de Colòmbia manté obertes diverses línies d'investigació per aclarir què va passar i determinar les responsabilitats dels possibles implicats.
Segons les primeres indagacions, la víctima havia compartit l'apartament en diferents moments amb dos ciutadans estrangers: un home nord-americà durant els primers dies de l'estada i, posteriorment, un ciutadà britànic que va accedir a l'immoble dies abans que es descobrís el cadàver.
Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat aquest últim entrant i sortint de l'immoble i transportant roba de llit cap a la zona de bugaderia, unes imatges que els investigadors consideren rellevants per reconstruir els fets.
Les autoritats analitzen totes les proves
Els investigadors també treballen per identificar totes les persones que van accedir a l'apartament durant les setmanes que Villalba hi va residir.
Entre els objectes recuperats hi havia documentació personal i altres pertinences de la víctima, però el seu telèfon mòbil encara no ha estat localitzat, un element que podria resultar clau per reconstruir els seus últims dies.
De moment, no s'han fet públiques conclusions oficials sobre l'autoria ni sobre el mòbil del crim, i les autoritats insisteixen que la investigació continua oberta.
Un cas que ha sacsejat Colòmbia
La mort de Natalia Villalba ha provocat una forta commoció entre els seus seguidors i ha tornat a posar el focus sobre la violència contra les dones a Colòmbia. Diversos mitjans del país han recordat que el cas presenta similituds amb altres assassinats mediàtics ocorreguts en els darrers anys i que han reobert el debat sobre la protecció de les víctimes de violència masclista.
Mentrestant, la família de la influencer continua esperant que la investigació permeti aclarir què va passar i identificar els responsables d'uns fets que han causat una gran indignació tant a Colòmbia com a la resta de Llatinoamèrica.
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