Tragèdia absoluta: Lucas Trejo queda sedat després de perdre la dona i els dos fills en el terratrèmol de Veneçuela
El futbolista argentí buscava la seva família entre la runa després del doble sisme que ha devastat La Guaira
Fa uns dies, Veneçuela va viure una de les pitjors catàstrofes naturals de la seva història recent. El passat 24 de juny de 2026, dos terratrèmols molt potents van sacsejar el nord del país amb pocs segons de diferència: primer un sisme de magnitud 7,2 i, aproximadament quaranta segons després, un altre de magnitud 7,5. La sacsejada va afectar especialment La Guaira, Caracas i altres zones de la regió central-nord del país. Segons els últims balanços difosos per les autoritats veneçolanes, la tragèdia ha deixat almenys 2.295 morts i 11.267 ferits.
La zona ha quedat devastada. A Playa Grande, un dels punts més castigats de La Guaira, edificis d’habitatges, infraestructures i blocs sencers van quedar convertits en runa en qüestió de minuts. Les imatges de satèl·lit publicades després del desastre mostren solars on abans hi havia edificis de diverses plantes, i una escombrera immensa allà on fins feia pocs dies hi havia una zona urbana plena de vida.
Enmig d’aquest escenari de destrucció apareix la història més dolorosa: la del futbolista Lucas Trejo, defensa argentí de 38 anys, nascut a Córdoba, que juga al Club Sport Marítimo de La Guaira, de la segona categoria del futbol veneçolà. Segons el seu perfil esportiu, Trejo és defensa central, fa 1,83 metres i milita al club de La Guaira, on havia arribat recentment.
Abans de la tragèdia, Lucas vivia a Veneçuela amb la seva dona, Yanina Maranella, i els seus dos fills petits, Aarón, de 7 anys, i Ainhoa, de 5. La família residia en un edifici de la zona de Playa Grande, a La Guaira, una de les àrees més afectades pel doble terratrèmol.
Quan es van produir els sismes, però, el futbolista no era a casa. Lucas Trejo es trobava concentrat a Caracas amb el seu equip per disputar la primera jornada de la Copa Venezuela. La seva dona i els seus fills, en canvi, eren a l’edifici on vivien, que va acabar ensorrant-se.
Desesperat, el jugador va recórrer a les xarxes socials per intentar trobar-los. “Demano ajuda, si us plau. No sé res de la meva família, si us plau reseu per ells. Vull creure que no eren allà”, va escriure el futbolista, que encara mantenia l’esperança de localitzar amb vida Yanina, Aarón i Ainhoa.
Durant hores, Trejo va participar personalment en les tasques de rescat. Segons les informacions publicades, va col·laborar traient runa sense descans al costat d’altres voluntaris. Però després de prop de 72 hores de recerca —74 hores, segons el comunicat recollit per altres fonts—, els equips de rescat van localitzar sense vida la seva dona i els seus dos fills entre les restes de l’edifici.
La notícia va ser confirmada pel Club Sport Marítimo de La Guaira, que va publicar un missatge de condol a les xarxes socials: “Ens unim al dol que afligeix el jugador Lucas Trejo per la sentida mort de la seva esposa, Yanina Maranella, i dels seus fills, Aarón i Ainhoa Trejo. Després de 74 hores de recerca, van aconseguir trobar-los sense vida”.
El club també li va dedicar un missatge de suport directe: “Lucas, no estàs sol”. En el mateix comunicat, l’entitat va lamentar “profundament” la pèrdua i va enviar força al jugador i als seus éssers estimats per afrontar una tragèdia “irreparable”.
Les xarxes socials també s’han omplert de missatges de suport. Exfutbolistes, clubs i aficionats del futbol veneçolà i argentí han expressat les seves condolences després del desolador desenllaç. El també futbolista Edson Alejandro Tortolero Toro va ser un dels qui va confirmar públicament que la família de Trejo havia estat trobada sense vida entre la runa.
La tragèdia és encara més colpidora perquè, feia només uns mesos, Lucas Trejo havia compartit fotografies familiars a les seves xarxes amb motiu de l’aniversari de la seva dona. En aquell missatge, descrivia Yanina com una benedicció i escrivia: “Amb tu tot és més fàcil i més bonic sempre”.
Ara, el futbolista es troba en una situació límit, tan físicament com mentalment. La seva germana, Karen Trejo, ha explicat al programa de televisió El Doce que Lucas està ingressat i sedat en un hospital de La Guaira, completament enfonsat després d’haver perdut la seva família.
“A Lucas l’estan sedant, està molt malament i no té cap familiar. Li han de lliurar els cossos dels seus fills, de la seva esposa, i tornar de nou a l’Argentina”, ha explicat Karen Trejo, visiblement afectada.
La germana del jugador també ha detallat que el futbolista va patir un fort episodi d’estrès durant les tasques de recerca: “El dissabte, amb tot el que va passar, va tenir un pic d’estrès que va fer que el portéssim al metge. Li van posar una injecció. Ell està bé, però no està en condicions d’agafar el telèfon ni molt menys de viatjar”.
La família de Lucas, que és a l’Argentina, intenta reunir els diners necessaris per viatjar a Veneçuela i acompanyar-lo en el moment més dur de la seva vida. “Necessitem que viatgin com més aviat millor perquè demà seria la cremació dels cossos i necessitem que estiguin amb ell”, ha assegurat Karen, preocupada perquè el futbolista no afronti sol el lliurament de les restes mortals de la seva dona i els seus fills.
La història de Lucas Trejo s’ha convertit en un dels relats més colpidors del terratrèmol de Veneçuela. Un jugador que va passar de preparar un partit amb el seu equip a buscar la seva família entre els enderrocs, fins a rebre la pitjor notícia possible. Ara, mentre La Guaira continua sota les conseqüències d’un desastre que ha deixat milers de víctimes, el futbolista argentí afronta un dol inimaginable, sedat, ingressat i envoltat del suport d’un món del futbol que li repeteix una frase: Lucas, no estàs sol.