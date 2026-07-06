De TikTok al corredor de la mort: el cas de Brooke George sacseja Dubai
Una influencer britànica de només 23 anys s’enfronta a una acusació d’assassinat premeditat després de la mort del seu xicot en un apartament de luxe
La història de Brooke George ha passat, en qüestió de dies, de les xarxes socials als titulars internacionals. La jove britànica, natural de Gravesend, al comtat de Kent, era coneguda a TikTok per compartir contingut de lifestyle, nits amb amigues, viatges, maquillatge, selfies i vídeos lleugers de sincronització labial. Segons diversos mitjans, acumulava prop de 100.000 seguidors i abans havia treballat com a dependenta a John Lewis.
Qui era Brooke George?
Brooke George, de 23 anys, no era una macroestrella mundial, però sí una creadora amb una comunitat important a TikTok. El seu perfil encaixava amb el d’una jove influenciadora britànica: contingut visual, vida social, moda, bellesa i moments personals. El seu nom, però, ha quedat ara associat a un cas extrem: una detenció a Dubai i una acusació que podria tenir conseqüències devastadores.
Segons Detained in Dubai, l’organització que l’assessora, Brooke havia conegut un home britànic de 26 anys a través de Facebook i va viatjar als Emirats Àrabs Units després d’iniciar-hi una relació a distància. La primera visita, segons la mateixa versió, hauria estat positiva. Ella l’hauria arribat a descriure com “el millor moment” de la seva vida.
Qui era la seva parella?
La seva parella ha estat identificada per diversos mitjans com William “Bill” Treeby, també britànic i originari de Kent. Segons informacions publicades per The Sun, Treeby tenia 26 anys, procedia de Rainham i estava pendent d’un judici al Regne Unit per un cas relacionat amb conspiració per subministrar cocaïna. El mateix mitjà també apunta que tenia antecedents per lesions il·legals i agressió comuna.
Aquests detalls formen part del context que ara volen posar sobre la taula els defensors de Brooke, que insisteixen que el cas no s’hauria d’abordar només com un assassinat, sinó també com un possible episodi de violència domèstica, control i abús.
Què va passar a Dubai?
Segons la versió de Brooke George i de la seva defensa, la segona visita a Dubai va canviar-ho tot. L’organització Detained in Dubai assegura que la relació s’hauria tornat “controladora i abusiva”, que ell només li hauria comprat un bitllet d’anada i que ella hauria començat a tenir por de no poder tornar al Regne Unit.
La nit del succés, segons aquesta versió, la parella hauria anat a un bar a Jumeirah Village. Després, ja de tornada, l’home l’hauria agredit al cotxe i posteriorment a l’apartament. Brooke hauria intentat recuperar el passaport i marxar del país. La defensa sosté que, enmig de l’agressió, va agafar un ganivet de cuina i va actuar en defensa pròpia.
La seva mare, Thereza George, també ha explicat que la va veure “completament aterrida”, plorant i amb un ull inflat després de l’incident. Segons la família, Brooke intentava fugir de Dubai quan va ser detinguda a l’aeroport.
La detenció i les denúncies contra el tracte policial
Brooke va ser detinguda el 22 de juny de 2026 i, segons Detained in Dubai, està retinguda a la Bur Dubai Police Station. L’organització denuncia que hauria estat sotmesa a un escorcoll humiliant davant d’agents homes, sense presència d’una agent dona, i que hauria hagut de declarar sense advocat. La cadena CBS News va informar que la policia de Dubai i l’ambaixada dels Emirats no havien respost inicialment a les seves peticions de comentari sobre aquestes acusacions.
El Foreign, Commonwealth & Development Office britànic sí que ha confirmat que està en contacte amb una ciutadana britànica detinguda als Emirats Àrabs Units, que dona suport a la família i que manté contacte amb les autoritats locals.
Què li pot passar?
El risc és enorme. Segons Detained in Dubai i mitjans com Sky News, Brooke George ha estat acusada d’assassinat premeditat i, si fos condemnada als Emirats Àrabs Units, podria arribar a afrontar la pena de mort. La defensa demana que se li concedeixi la llibertat sota fiança i que el cas sigui investigat com un possible episodi de violència masclista i defensa pròpia, no com un assassinat planificat.
Ara mateix, no consta cap sentència definitiva ni cap confirmació pública que hagi estat alliberada. L’última actualització rellevant apunta que Detained in Dubai hauria enviat informació a les autoritats britàniques i emirianes i demana que es preservin proves digitals, inclosos mòbils de possibles testimonis. Segons The Sun, hi hauria hagut cinc persones a l’apartament aquella nit: Brooke, Treeby, dos amics d’ell i una treballadora domèstica.
Un cas envoltat de preguntes
El cas de Brooke George continua ple d’incògnites. La seva defensa parla de por, agressions, passaport retingut i defensa pròpia. Les autoritats de Dubai, en canvi, la mantenen sota una acusació gravíssima. Entremig, una jove de 23 anys que fins fa poc publicava vídeos de moda, bellesa i vida social a TikTok s’enfronta ara al pitjor escenari possible: una causa penal en un país on una condemna per assassinat premeditat pot acabar amb la pena de mort.
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