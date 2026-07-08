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Escàndol per l’estilisme de Manuel Carrasco: Dulceida i Alba Paul esclaten contra les crítiques

El cantant ha rebut comentaris sobre la seva imatge després d’una actuació i diverses veus han sortit a defensar-lo

Dulceida i Alba Paul defensant a Manuel Carrasco

Dulceida i Alba Paul defensant a Manuel Carrasco

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Abril Benítez

Manuel Carrasco s’ha convertit en protagonista d’una polèmica inesperada després d’una de les seves últimes actuacions. El cantant i compositor va pujar a l’escenari de l’Iberdrola Music Festival, celebrat a Madrid, amb un estilisme que ràpidament va generar debat a les xarxes socials.

El que en un primer moment semblava una simple conversa sobre la roba que portava l’artista va acabar derivant en comentaris molt més delicats. Alguns usuaris van començar a fer especulacions sobre la seva orientació sexual, relacionant la seva manera de vestir amb estereotips encara molt presents a la societat.

La situació va esclatar després de l’actuació de Manuel Carrasco, i en els dies posteriors diverses personalitats públiques van sortir en defensa del cantant. Entre les més contundents hi ha hagut Dulceida i Alba Paul, que han volgut denunciar públicament els prejudicis que encara vinculen la roba, l’estètica o la imatge d’una persona amb la seva vida privada.

Dulceida va ser clara en rebutjar aquest tipus de comentaris. La influencer va lamentar que encara es faci servir l’expressió “semblar gai” com si fos una crítica o una cosa negativa. Segons va defensar, ningú hauria de ser jutjat per la seva aparença ni haver d’encaixar en cap etiqueta. Per a ella, el més important no és “semblar”, sinó simplement “ser”.

En la mateixa línia, Alba Paul també va mostrar el seu suport a Manuel Carrasco i va criticar que es continuï catalogant les persones per la seva manera de vestir. Va remarcar que associar una peça de roba o un estil determinat amb una orientació sexual és absurd i antiquat, perquè la identitat d’una persona no es pot deduir pel seu aspecte.

La polèmica ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre els estereotips, la llibertat d’expressió i el dret de qualsevol persona a vestir-se com vulgui sense rebre judicis ni especulacions. Les declaracions de Dulceida i Alba Paul s’han sumat a les d’altres veus que han defensat el cantant i han reclamat una societat més lliure, oberta i respectuosa.

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El cas de Manuel Carrasco evidencia que, encara avui, la manera de vestir pot desencadenar comentaris carregats de prejudicis. Per això, les influencers han volgut deixar clar que la roba no defineix ningú i que l’orientació sexual forma part de la vida privada de cada persona.

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