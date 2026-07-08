El vídeo que enfonsa Omar Montes: fora de l’Orgull de Madrid per un insult homòfob del passat
El cantant queda apartat del MADO en plena tempesta mediàtica, judicial i familiar
Omar Montes ha rebut un cop duríssim a la seva imatge pública després que l’organització de l’Orgull de Madrid, el MADO, decidís apartar-lo del cartell del festival. El cantant tenia prevista una actuació gratuïta a la plaça d’Espanya de Madrid, però la polèmica va esclatar quan diversos usuaris de les xarxes socials van rescatar un vídeo antic en què l’artista pronunciava un insult homòfob durant una baralla.
Els fets van passar en el marc de la programació de l’Orgull de Madrid 2026, celebrat durant els primers dies de juliol. Quan es va saber que Omar Montes apareixia vinculat al cartell del MADO, molts usuaris van començar a compartir el vídeo i a criticar que un artista amb aquell antecedent pogués actuar en una festa reivindicativa del col·lectiu LGTBIQ+.
El clip recuperat es remunta al 2020 i mostra el cantant madrileny, conegut per haver crescut a Pan Bendito, enmig d’una escena violenta que, segons s’ha explicat posteriorment, formava part d’una estratègia de màrqueting viral per promocionar la seva música. Tot i això, les paraules que s’hi escolten van provocar una forta indignació i van reobrir el debat sobre els discursos homòfobs, la responsabilitat pública dels artistes i la presència de determinats noms en espais vinculats a la defensa dels drets LGTBIQ+.
La polèmica la van encendre els mateixos usuaris de les xarxes socials, que van recuperar i viralitzar el vídeo. A partir d’aquí, la pressió va anar creixent fins que l’organització del MADO va acabar confirmant que Omar Montes no pujaria a l’escenari de la plaça d’Espanya.
La decisió, però, ha arribat envoltada de versions contradictòries. Des de l’entorn d’Omar Montes sostenen que es va tractar d’una cancel·lació unilateral per part de l’organització, amb l’objectiu de frenar les crítiques i evitar possibles problemes durant el concert. En canvi, des del MADO asseguren que la presència del cantant al cartell va ser un “error de comunicació”, perquè el contracte mai no s’hauria arribat a tancar oficialment per una incompatibilitat d’agendes.
En l’únic punt en què totes dues parts coincideixen és que l’actuació d’Omar Montes havia de ser completament gratuïta. Per tant, segons aquestes versions, no hi havia cap motivació econòmica darrere de la seva participació en el festival.
De moment, Omar Montes no ha fet cap gran declaració pública específica sobre la seva expulsió del cartell de l’Orgull de Madrid. Sí que s’ha pronunciat, però, sobre la pressió mediàtica que envolta la seva vida privada i la seva família. El cantant ha denunciat a les seves xarxes socials que tot aquest clima està afectant el seu entorn més proper, especialment després de l’ingrés hospitalari de la seva àvia.
“Això és el que s’està generant a la meva família i tant de bo la justícia en aquest país fos més ràpida. Jo puc suportar totes les mentides que vulgueu dir a la tele per guanyar audiència, però deixeu la meva família en pau”
La sortida d’Omar Montes del cartell arriba en un moment molt delicat per a l’artista. Actualment, el cantant viu una forta batalla mediàtica, familiar i judicial arran del conflicte amb Rocío Muñoz Martín, també citada com Rocío Martín en algunes informacions. L’esteticista i empresària assegura que espera un fill del cantant, fruit d’una suposada relació paral·lela a la que ell manté amb la seva parella, Lola Romero.
Davant aquestes acusacions, Omar Montes ha decidit portar el cas als tribunals. El cantant ha presentat una querella per un presumpte delicte d’injúries i calúmnies i reclama una indemnització de 500.000 euros pels danys que, segons la seva defensa, haurien afectat greument el seu honor, la seva imatge pública, la seva reputació professional i la seva consideració social.
El conflicte podria anar encara més lluny, ja que l’entorn de Rocío Muñoz Martín ha apuntat que, quan neixi el nadó, es podria sol·licitar una prova judicial de paternitat per aclarir si Omar Montes és el pare.
Així, el cantant afronta una etapa especialment complicada. D’una banda, ha quedat fora de l’Orgull de Madrid després de la viralització d’un vídeo amb un insult homòfob. De l’altra, continua immers en una batalla legal i familiar que manté el seu nom al centre de la crònica social. Un doble front que ha convertit Omar Montes en un dels personatges més polèmics del moment.
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