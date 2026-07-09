Patricia Conde esclata contra Hisenda després de tornar a aparèixer a la llista de morosos: “No dec ni un euro”
La presentadora assegura que el seu cas està resolt des del 2023 i amenaça amb accions legals per protegir la seva imatge
La nova llista de morosos d’Hisenda ha tornat a posar diversos noms famosos sota el focus mediàtic. L’Agència Tributària ha publicat el llistat de persones físiques i jurídiques que deuen més de 600.000 euros al fisc, i entre els noms que han tornat a aparèixer hi ha rostres molt coneguts de la televisió i l’espectacle, com Kiko Matamoros, Paz Vega, Bertín Osborne i Patricia Conde.
Però aquesta vegada, Patricia Conde ha dit prou. La presentadora, recordada per formats tan populars com 'Sé lo que hicisteis'..., ha trencat el seu silenci amb un comunicat molt dur al seu perfil oficial d’Instagram. Visiblement molesta, ha volgut defensar-se públicament i deixar clar que, segons ella, la seva situació amb Hisenda ja estava completament resolta.
El que ha encès la indignació de Patricia Conde és que el seu nom hagi tornat a aparèixer vinculat a la llista negra de l’Agència Tributària, malgrat que, segons afirma, l’assumpte “va quedar resolt l’any 2023”. La presentadora assegura que està “completament al corrent de les seves obligacions” i que la informació publicada no reflecteix la seva situació real actual.
En el seu comunicat, Patricia Conde explica que no acostuma a donar explicacions sobre la seva vida privada ni a respondre a tot el que es diu d’ella. Tot i això, considera que aquesta vegada s’ha vist obligada a parlar perquè la seva imatge pública s’ha tornat a veure afectada per un cas que, insisteix, ja forma part del passat.
Segons la versió de l’actriu i presentadora, la seva inclusió en el llistat d’aquest any respon a una incidència administrativa. Conde assegura que el cas ja està sent tractat pel seu equip jurídic i fiscal directament amb l’administració competent, amb l’objectiu que l’error sigui corregit com més aviat millor.
Per reforçar la seva defensa, Patricia Conde no s’ha limitat a fer declaracions. També ha aportat un certificat oficial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, un document que, segons ella, acredita legalment que no té cap deute pendent. Amb aquesta prova, la presentadora vol tancar qualsevol especulació sobre la seva situació econòmica i fiscal.
La seva indignació també té a veure amb l’impacte mediàtic de la notícia. Aparèixer en una llista de morosos al costat d’altres famosos com Kiko Matamoros, Paz Vega o Bertín Osborne pot tenir conseqüències importants per a la reputació d’una figura pública. Per això, Patricia Conde ha volgut remarcar que el seu cas no és comparable si, com sosté, no deu diners a Hisenda.
La presentadora ha anat un pas més enllà i ha advertit que es reserva el dret d’emprendre accions legals pels danys que aquesta situació pugui haver causat a la seva imatge. Amb aquest moviment, Patricia Conde vol deixar clar que no permetrà que se la continuï relacionant amb un deute que, segons defensa, ja va quedar liquidat fa tres anys.
El cas de Patricia Conde ha obert de nou el debat sobre la publicació de la llista de morosos d’Hisenda, especialment quan hi apareixen noms coneguts i quan alguna de les persones afectades assegura que la informació no està actualitzada. Mentrestant, la presentadora espera que l’Agència Tributària corregeixi la incidència i que el seu nom quedi definitivament desvinculat d’aquest llistat.
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