Taylor Swift i Travis Kelce sacsegen Nova York amb el casament més secret i espectacular de l’any
La reina del pop i l’estrella de la NFL s’han casat al Madison Square Garden en una cerimònia blindada, plena de famosos i sense telèfons mòbils
Taylor Swift i Travis Kelce ja són marit i muller. La cantant més poderosa del pop mundial i una de les grans estrelles de la NFL han culminat la seva història d’amor amb un casament que molts fans ja descriuen com una autèntica “boda reial” nord-americana. L’enllaç es va celebrar al Madison Square Garden, al cor de Nova York, enmig d’un dispositiu de seguretat extrem i amb un nivell de secretisme gairebé absolut.
La notícia va ser confirmada per Tree Paine, representant de Taylor Swift, després de setmanes de rumors sobre el possible casament de la parella. Poc després de les set de la tarda, una pantalla a l’entrada del recinte va encendre totes les alarmes amb el missatge “JusT&T Married”, un joc de paraules amb les inicials de Taylor i Travis que anunciava que la parella acabava de donar-se el “sí, vull”.
Qui són Taylor Swift i Travis Kelce?
Taylor Swift no és només una cantant: és un fenomen global. Guanyadora de múltiples premis, autora d’alguns dels discos més venuts de les últimes dècades i protagonista de l’exitosa gira The Eras Tour, la nord-americana s’ha convertit en una de les artistes més influents del planeta. La seva vida sentimental, les seves cançons i cada moviment públic són seguits al mil·límetre per milions de fans, els coneguts swifties.
Travis Kelce, per la seva banda, és una de les grans figures del futbol americà. Jugador dels Kansas City Chiefs, campió de la Super Bowl i un dels noms més mediàtics de la NFL, Kelce va passar de ser una estrella esportiva a convertir-se també en protagonista de la premsa rosa internacional arran de la seva relació amb Taylor Swift.
Com es van conèixer Taylor Swift i Travis Kelce?
La història d’amor entre Taylor Swift i Travis Kelce va començar d’una manera gairebé de pel·lícula. Tot es remunta a l’estiu del 2023, quan Kelce va assistir a un concert de The Eras Tour a l’Arrowhead Stadium, a Kansas City, i va intentar lliurar a la cantant una polsera de l’amistat amb el seu número de telèfon. Aquell intent no va sortir com esperava, però el gest es va fer viral i va acabar obrint la porta a una de les relacions més comentades dels últims anys.
Després d’aquell primer episodi, la parella va començar a veure’s en privat i, mesos més tard, la relació es va fer pública quan Taylor Swift va començar a aparèixer als partits dels Kansas City Chiefs. Des de llavors, la seva història ha combinat estadis plens, catifes vermelles, concerts multitudinaris i una exposició mediàtica constant.
Un casament blindat al Madison Square Garden
El casament de Taylor Swift i Travis Kelce es va celebrar al Madison Square Garden, un dels escenaris més icònics de Nova York. L’elecció del recinte va sorprendre molts seguidors, que esperaven una cerimònia més discreta, però el Garden permetia controlar millor l’accés, la seguretat i la privacitat d’un esdeveniment d’aquesta magnitud.
A l’exterior, el recinte estava protegit per un perímetre de seguretat amb tanques, desenes de policies i un control d’accés digne d’una cimera internacional. Tot plegat en plena onada de calor a Nova York, amb temperatures que van arribar als 40 graus, però ni això va impedir que centenars de swifties fessin guàrdia durant hores amb l’esperança de veure algun detall de la cerimònia o l’arribada d’algun convidat famós.
La privacitat va ser una de les grans obsessions de la jornada. No han transcendit fotografies oficials de l’interior ni grans detalls visuals de la cerimònia, i el veto als telèfons mòbils va convertir el casament en un autèntic misteri per als fans i per a la premsa.
Sense dames d’honor ni padrins
Un dels detalls més comentats del casament de Taylor Swift és que la parella va decidir trencar amb algunes tradicions. Segons va explicar Tree Paine, no hi va haver dames d’honor ni padrins. En lloc d’això, Austin Swift, germà de la cantant, va exercir d’“home d’honor” de Taylor, mentre que Jason Kelce, germà de Travis, va ser el “millor home” del nuvi.
La cerimònia va unir les dues famílies i va ser oficiada per l’actor Adam Sandler, amic de la parella. Aquest detall va sorprendre molts seguidors i va donar encara més aire de gran espectacle de Hollywood a una cerimònia que, malgrat la seva discreció, va reunir alguns dels noms més coneguts del món de l’esport, la música i el cinema.
El vestit de Taylor Swift: alta costura, Dior i joies de Cartier
El vestit de núvia de Taylor Swift era un dels grans secrets de la nit. Finalment, es va confirmar que la cantant va lluir un disseny d’alta costura de Christian Dior, creat per Jonathan Anderson, director creatiu de la firma. El dissenyador també va signar el vestit de Travis Kelce, després de col·laborar de prop amb tots dos per preparar el seu gran dia.
El look nupcial de Swift va incloure un vel llarg i cua, mentre que les sabates de la parella van ser creacions personalitzades de Christian Louboutin. La cantant també va lluir joies de Cartier, completant una imatge de núvia de luxe absolut.
Un miler de convidats i una llista de famosos interminable
La cerimònia va comptar amb prop d’un miler de convidats. Entre els esportistes hi havia figures del futbol americà com Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle i Kyle Juszczyk, així com la futbolista Abby Wambach.
El món de la música també hi va tenir una presència destacada, amb noms com Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly i Sombr. Tampoc hi van faltar figures de Hollywood com Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore i Bradley Cooper.
Entre els amics més pròxims de Taylor Swift hi havia les models Karlie Kloss i Gigi Hadid, l’actriu i productora Lena Dunham, les germanes Haim, el productor musical Jack Antonoff i la seva amiga de la infància Abigail Anderson.
Una celebració de diversos dies
Les celebracions van començar el dijous amb un sopar íntim per a un centenar de persones i van continuar divendres amb un còctel previ. La cerimònia, celebrada suposadament sobre la pista del Madison Square Garden, va donar pas a una gran recepció que s’hauria allargat fins a la matinada.
Segons diversos detalls coneguts després de l’enllaç, l’ambient del casament va estar pensat com una experiència immersiva, amb espais decorats amb inspiració de jardí secret, zones florals i racons amb vegetació exuberant. També s’ha parlat d’una gran oferta gastronòmica amb sushi, plats italians, pasta, carn, dolços personalitzats i fins i tot pastissos creats per a l’ocasió.
Els swifties, al carrer malgrat la calor
Mentre a dins se celebrava el casament més comentat de l’any, a fora els swifties vivien la jornada com si fos un esdeveniment històric. Molts seguidors asseguraven que volien ser testimonis de la història d’amor de la seva ídol, una artista que han seguit durant anys i a qui consideren gairebé com una germana gran.
Algunes fans observaven cada cotxe amb els vidres tintats que entrava al recinte i definien l’enllaç com la seva “boda reial”. Per a elles, el casament de Taylor Swift i Travis Kelce no era només una cerimònia privada: era el final feliç d’una història que han seguit en directe, cançó rere cançó i partit rere partit.
L’Empire State Building es vesteix de blau
Després que es confirmés que la parella s’havia casat, una tempesta elèctrica va sorprendre Nova York amb fortes pluges i llampecs. Més tard, el cel es va obrir just a l’hora de la posta de sol i va deixar una imatge gairebé cinematogràfica sobre la ciutat.
En caure la nit, l’Empire State Building es va il·luminar de color blau en honor a la tradició nupcial de portar “alguna cosa blava”. Un gest simbòlic que va convertir la ciutat en part del conte de fades de Taylor Swift.
El casament de l’any
El casament entre Taylor Swift i Travis Kelce ha combinat tots els ingredients d’un fenomen global: amor, secretisme, luxe, famosos, seguretat extrema i una legió de fans disposats a viure cada detall com si fos propi. Des d’aquella polsera de l’amistat que Kelce va intentar entregar el 2023 fins al “sí, vull” al Madison Square Garden, la parella ha convertit la seva relació en una de les històries més seguides del món.
Ara, amb Taylor Swift i Travis Kelce ja casats, els swifties celebren el que molts consideren el final més esperat: una boda de conte, blindada, luxosa i tan secreta que encara alimenta més el mite.
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