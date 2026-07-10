Ferran Torres trenca el seu idil·li amb la influencer Martina Hunter en ple Mundial
La relació entre Ferran Torres i la creadora de contingut Martina Hunter arriba a la seva fi, evidenciada per un 'unfollow' mutu a Instagram previ al partit contra Bèlgica
Convertit en el jugador de la selecció espanyola que més passions desencadena pel seu innegable atractiu físic i en un dels ‘guapos oficials’ del Mundial 2026, Ferran Torres s’ha quedat solter a tot just 24 hores del partit decisiu de quarts de final de ‘la Roja’ davant Bèlgica. I és que malgrat que mai va arribar a confirmar la seva relació amb la influencer Martina Hunter, després de ser sorpresos a Eivissa el juny passat en actitud carinyosa la seva relació s’havia convertit en un secret a crits.
Però en plena Copa del Món tots dos han fet un moviment definitiu que sembla deixar clar que el seu afer ha arribat al final, ja que aquest dijous han deixat de seguir-se a les xarxes socials, que per a les noves generacions és un senyal clar de ruptura radical. Ha sigut el periodista Javi Hoyos el que, després de descobrir aquest ‘unfollow’ mutu just abans del partit que decidirà si Espanya passa a semifinals o no, ha pogut parlar amb l’entorn del jugador del Barça, que li ha confirmat que «està vivint el Mundial solter».
De moment, cap dels protagonistes s’ha pronunciat sobre això, i mentre Ferran està concentrat en el partit decisiu d’aquest divendres contra la Bèlgica de Thibaut Courtois, Martina Alguero –nom real de la creadora de contingut– ha compartit diverses ‘stories’ en el seu compte d’Instagram amb total normalitat de les vacances de què està disfrutant a Bali junt amb un grup d’amigues, al marge de l’enrenou que ha provocat el seu gest a les xarxes que evidencia que la seva incipient història d’amor amb el davanter ha acabat abans ni tan sols de poder anomenar-ho relació.
Sempre discret amb la seva vida privada, l’única nòvia ‘oficial’ del valencià va ser Sira Martínez, filla de Luis Enrique, amb la qual va mantenir un sòlid festeig entre el 2021 i el 2023, quan la seva ruptura va ser tan discreta que mai van transcendir els motius d’aquesta tot i que es va especular que la distància, i el fet que el jugador estigués bolcat en la seva carrera esportiva, hauria sigut el detonant definitiu.
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