El Govern encén la polèmica amb Marina Rivers i Sara Fructuoso per una campanya de roba fictícia
Les dues influenciadores han participat en una iniciativa de Memòria Democràtica al Congrés dels Diputats que ha provocat crítiques pel seu cost i per l’ús de diners públics
Marina Rivers i Sara Fructuoso són dues conegudes creadores de contingut amb una gran presència a les xarxes socials. Rivers acumula prop de 10 milions de seguidors, mentre que Fructuoso en té gairebé 300.000 a Instagram. Ara, totes dues han quedat vinculades al Govern espanyol després de participar en la campanya Dmocràcia, impulsada per la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica.
La iniciativa forma part del programa “España en Libertad. 50 años”, creat per commemorar els cinquanta anys de l’actual etapa democràtica. La campanya utilitza una estètica de moda urbana i peces com samarretes, dessuadores i pantalons per difondre missatges sobre democràcia, llibertat i drets entre els joves.
Rivers i Fructuoso van protagonitzar una sessió de fotos al Congrés dels Diputats, on van posar amb les peces de la campanya. Tot i que visualment semblava una marca de roba, el Govern ha aclarit que Dmocràcia no ven cap producte i que la col·lecció, creada per l’artista Bnomio, només s’ha utilitzat en vídeos, xarxes socials i actes institucionals.
La polèmica va esclatar quan a les xarxes es va atribuir a la campanya un cost de 14 milions d’euros. L’Executiu ho nega i assegura que aquesta xifra correspon al conjunt del programa commemoratiu. Segons Memòria Democràtica, el pressupost màxim de Dmocràcia és de 386.000 euros, amb menys de 200.000 euros destinats a difusió.
Les crítiques també s’han centrat en l’ús de diners públics, la participació d’influenciadores i el fet d’haver utilitzat el Congrés dels Diputats com a escenari d’una campanya amb estètica comercial. Per a alguns, és una manera d’acostar la democràcia als joves; per a d’altres, una banalització de les institucions.
Davant l’allau de comentaris, Marina Rivers ha defensat que no ha fet “res il·legal” i ha anunciat que donarà els diners cobrats per la campanya, una quantitat que podria arribar als 20.000 euros bruts.
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