Escàndol a la Casa Reial noruega: un fals príncep enganya milers de persones a Instagram
Un compte verificat per Meta es feia passar per Sverre Magnus i utilitzava la fama d’Erling Haaland i del Mundial per semblar autèntic.
La Casa Reial noruega s’ha vist obligada a intervenir després de detectar un compte fals d’Instagram que suplantava la identitat del príncep Sverre Magnus de Noruega. El perfil, que havia aconseguit milers de seguidors i fins i tot disposava de la verificació de Meta, es presentava com si fos el compte personal del jove membre de la família reial.
La situació ha generat una gran preocupació a Noruega, no només perquè el compte semblava creïble, sinó perquè aprofitava l’interès mediàtic pel Mundial de futbol 2026, les aparicions públiques de la família reial i la popularitat del futbolista Erling Haaland.
Qui és Sverre Magnus de Noruega?
El príncep Sverre Magnus és el fill petit del príncep hereu Haakon de Noruega i de la princesa Mette-Marit. També és germà de la princesa Ingrid Alexandra, destinada a ocupar un paper destacat dins de la monarquia noruega.
Tot i formar part de la família reial, Sverre Magnus ha mantingut tradicionalment un perfil discret. En els últims anys, però, ha començat a tenir més presència pública i ha mostrat interès pel món de la fotografia i la producció audiovisual.
Aquesta combinació de joventut, discreció i creixent popularitat ha convertit el príncep en un objectiu perfecte per crear perfils falsos a les xarxes socials.
Un compte fals que semblava completament real
El perfil fraudulent va aparèixer coincidint amb un moment de gran exposició mediàtica. Sverre Magnus i la seva germana, Ingrid Alexandra, havien estat vistos als Estats Units assistint a alguns partits de la selecció noruega.
El compte publicava contingut relacionat amb aquestes aparicions i amb el Mundial 2026, fet que ajudava a reforçar la sensació que es tractava d’un perfil autèntic.
A més, hi havia un detall que va cridar especialment l’atenció: el compte només seguia Erling Haaland, una de les estrelles més internacionals de Noruega. Aquesta estratègia permetia vincular el suposat perfil del príncep amb una de les figures més buscades i comentades del moment.
La verificació concedida per Meta va acabar d’aportar credibilitat al compte. Molts usuaris van donar per fet que el perfil era real simplement perquè apareixia identificat com a verificat.
Com es va descobrir la suplantació?
Les sospites van començar a créixer quan es va comprovar que el perfil no estava vinculat a cap pàgina oficial de la Casa Reial noruega i que la seva activitat no coincidia amb la comunicació habitual de la institució.
El Palau va confirmar posteriorment que Sverre Magnus no disposa de cap compte públic oficial d’Instagram. Per tant, qualsevol perfil que es presenti com el seu compte personal ha de ser considerat sospitós.
La combinació d’una biografia aparentment preparada, publicacions vinculades a l’actualitat i una aparició sobtada coincidint amb el Mundial va acabar revelant que es tractava d’una suplantació d’identitat.
La Casa Reial denuncia el compte a Meta
La cort noruega va reaccionar denunciant immediatament el perfil davant de Meta i sol·licitant-ne l’eliminació.
Simen Løvberg Sund, assessora de comunicació de la Casa Reial noruega, va confirmar al mitjà Se og Hør que es tractava d’un compte fals aparegut durant els últims dies i que ja havia estat denunciat.
Des del Palau també han advertit que aquesta suplantació pot constituir un delicte, ja que s’estava utilitzant la identitat d’un membre de la família reial per guanyar seguidors i credibilitat.
La institució confia que el perfil sigui eliminat definitivament i que Meta revisi com va poder obtenir la verificació sense demostrar que realment pertanyia al príncep.
No és la primera vegada que suplanten Sverre Magnus
Aquest no és el primer episodi d’aquest tipus. L’any 2025 ja es va detectar un compte anomenat “Sverre Magnus Productions”, vinculat aparentment al projecte personal del príncep en l’àmbit de la fotografia i la producció audiovisual.
En aquella ocasió, la Casa Reial de Noruega també va haver de desmentir que el perfil hagués estat creat o gestionat per Sverre Magnus.
El nou cas torna a posar sobre la taula els riscos de les xarxes socials, on una barreja de fotografies reals, informació pública i tendències d’actualitat pot ser suficient per construir una identitat falsa molt convincent.
Per detectar un compte fals d’Instagram, és important comprovar si està enllaçat des d’una web oficial, si segueix perfils institucionals coherents, si té un historial real d’activitat i si ha aparegut de manera sobtada coincidint amb un moment de gran popularitat mediàtica.
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