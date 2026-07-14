Arrossos a Calafell i pàdel a Cunit: l'estada de Russell Crowe a Tarragona mentre roda 'The Last Druid'
L’actor neozelandès s’ha instal·lat durant uns dies en una masia del Baix Penedès, disfrutant de la gastronomia mediterrània, i protagonitzant discretes sortides per la Costa Daurada
Laura Estirado
Russell Crowe ha ‘alterat’ la tranquil·litat de la localitat costanera de Cunit sense necessitat de catifa vermella. La sortida diària de diversos vehicles d’alta gamma amb vidres tintats des d’una masia va despertar la curiositat dels veïns. Dins hi viatjava una de les grans estrelles de Hollywood.
L’actor neozelandès, nascut a Wellington, s’ha instal·lat al Baix Penedès mentre roda ‘The Last Druid’, una producció dirigida per William Eubank. Crowe continua estant lligat al record de Máximo Décimo Meridio, el protagonista de 'Gladiator', però la seva carrera també inclou 'Una mente maravillosa', 'L.A. Confidential’ i ‘Master and Commander: Al otro lado del mundo’.
Una imatge molt diferent a la de ‘Gladiator’
Als 62 anys, Crowe llueix una barba abundant, espessa, canosa i una mica indòmita, a més d'una cabellera més llarga del que és habitual. La transformació respon al seu personatge: un ancià líder celta que ha de defensar la seva família i el seu poble davant les legions romanes.
La gorra, la roba informal i el seu nou aspecte li han permès passar relativament inadvertit. Durant la seva estada se l’ha vist en diferents punts de Cunit i també al Club Esports Tennis & Padel Cunit, on ha canviat les espases per la pala. Fins allà s’hi ha desplaçat en un parell d’ocasions acompanyat dels seus guardaespatlles, intentant passar desapercebut, tot i que finalment ha estat captat per les càmeres.
Arrossos i el flam de la iaia
Una de les seves sortides més comentades va ser un sopar familiar a El Veler de Calafell. El grup, format per nou persones, va demanar tapes, paelles, arròs mariner, filet, entrecot i una ampolla de vi negre de 116 euros. Crowe es va asseure com a cap de taula, envoltat de la seva família, i va arribar amb «ganes de provar-ho tot», segons ha explicat a la premsa Rita López, membre de l’equip directiu. Pel que sembla, l’estrella de Hollywood havia trobat el restaurant «per les ressenyes de Google».
El moment més entranyable va arribar amb el flam de la iaia Isabel, elaborat per la mare d’una de les responsables del local, que té 93 anys. A l’acabar, Crowe va pagar en metàl·lic, va deixar propina i va acceptar fotografiar-se amb el personal.
Aquest dimarts, 14 de juliol, també s’ha vist l’actor pujar a un helicòpter que havia aterrat poc abans al mateix camp de futbol de Cunit.
Un rodatge amb contratemps
La tranquil·litat de la seva estada ha contrastat amb els problemes de ‘The Last Druid’. El rodatge va quedar temporalment paralitzat al maig després que la Generalitat detectés incompliments en les mesures de bioseguretat exigides per la pesta porcina africana a Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí.
La producció va haver de reforçar l’entossudiment per impedir l’entrada de senglars i adaptar els controls d’accés abans de reprendre l’activitat.
Tot i que torna a enfrontar-se a l’imperi romà, ‘The Last Druid’ no és una seqüela de ‘Gladiator’.
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