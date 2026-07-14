Maten d’un tret al cap Kinu Rochford, exjugador de bàsquet de 35 anys
El tiroteig, ocorregut en unes pistes de Harlem davant de centenars d’espectadors, també va deixar ferides dues persones i l’autor continua fugit
L’exjugador professional de bàsquet Kinu Rochford, de 35 anys, ha mort després de rebre un tret al cap durant un torneig que se celebrava al barri de Harlem, a Nova York. El tiroteig també va deixar ferides dues persones més, un home de 28 anys i una dona de 22, que es troben fora de perill.
Els fets van passar divendres 10 de juliol, cap a dos quarts d’onze de la nit, durant una jornada del conegut Kingdome Basketball Tournament, disputat a les pistes de les Martin Luther King Jr. Towers, a l’avinguda Lenox. La policia de Nova York continua buscant l’autor dels trets i, de moment, no ha anunciat cap detenció.
Una discussió va acabar amb trets davant de 500 persones
Segons les primeres informacions policials, Rochford es trobava al costat de la pista observant un partit quan va començar una discussió amb un altre home que era entre el públic. L’enfrontament verbal va escalar fins que l’altre individu va treure una arma i va obrir foc.
L’exjugador va rebre un impacte de bala al cap. Els serveis d’emergències van intentar reanimar-lo al mateix lloc dels fets abans de traslladar-lo en estat crític a l’Hospital Mount Sinai Morningside, on finalment va morir.
Durant el tiroteig també van resultar ferits un home de 28 anys, que va rebre un impacte a la canyella, i una dona de 22 anys, ferida a l’avantbraç. Tots dos van ser hospitalitzats en estat estable i les lesions no fan témer per la seva vida.
A les pistes hi havia prop de 500 espectadors. Diversos testimonis han explicat que els primers trets es van confondre amb el soroll d’uns petards, però que en qüestió de segons el públic va començar a córrer per abandonar el recinte.
L’autor va fugir després de l’atac
La policia considera que Rochford era l’objectiu de l’atac i treballa amb la hipòtesi que el tiroteig va ser conseqüència d’una disputa personal. Tanmateix, encara no s’ha aclarit què va originar exactament la discussió.
El presumpte autor va fugir immediatament després de disparar i continua en parador desconegut. Les autoritats revisen les imatges enregistrades a la zona i recullen declaracions dels testimonis per intentar identificar-lo.
La mort de Rochford ha colpit especialment la comunitat de Crown Heights, a Brooklyn, on residia i era una persona molt coneguda. Centenars de familiars, amics, veïns i membres del món del bàsquet van participar diumenge en una vigília per recordar-lo.
Del bàsquet universitari a jugar en nou països
Nascut a Brooklyn l’any 1990, Kinu Rochford va començar la seva trajectòria al Globe Institute of Technology i posteriorment va fitxar per la Universitat Fairleigh Dickinson, a Nova Jersey.
Entre el 2011 i el 2013 es va consolidar com un dels jugadors més destacats de la Northeast Conference. En la seva última temporada universitària va registrar una mitjana de 14,7 punts i 8,9 rebots per partit.
Després de l’etapa universitària, va iniciar una extensa carrera professional a l’estranger. Va jugar en equips dels Països Baixos, Israel, França, el Regne Unit, Suïssa, Lituània, Islàndia, Portugal i Kosovo.
Un dels moments més destacats de la seva trajectòria va arribar el 2017, quan es va proclamar campió de la segona divisió lituana amb el Sūduva-Mantinga. A Islàndia també va sobresortir com un dels millors rebotejadors de la lliga.
La Universitat Fairleigh Dickinson ha lamentat la mort del seu antic jugador, a qui ha recordat com un esportista destacat, un líder i una persona que va deixar una empremta important al centre.
Treballava ajudant persones sense llar
Després de retirar-se del bàsquet professional, Rochford va continuar vinculat a la seva comunitat. Treballava com a coordinador a WIN, una organització de Nova York que ofereix allotjament i serveis de suport a famílies i persones sense llar.
La seva mare, Eden, l’ha definit com una persona alegre i ha recordat que el bàsquet havia estat el seu gran somni des de petit. Rochford era un de tres germans trigèmins i havia mantingut sempre un vincle molt estret amb la família.
El seu germà Kairo ha explicat que tots dos havien compartit el somni de dedicar-se professionalment al bàsquet, però que només Kinu va poder continuar després que ell patís una lesió.
Nova York condemna una violència «sense sentit»
L’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, ha expressat el condol a la família i ha condemnat el que ha qualificat de violència sense sentit. També ha defensat que els ciutadans han de poder assistir a esdeveniments esportius comunitaris sense por de convertir-se en víctimes de les armes de foc.
El tiroteig s’ha produït pocs dies després que la policia novaiorquesa anunciés una disminució dels incidents amb armes de foc i dels homicidis durant la primera meitat del 2026.
La mort de Kinu Rochford ha tornat a posar el focus sobre la violència armada als espais públics dels Estats Units. El que havia de ser una nit de bàsquet i convivència comunitària va acabar amb un esportista assassinat, dues persones ferides i centenars d’assistents fugint de les pistes mentre el tirador escapava.
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