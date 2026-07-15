Commoció a Nova York: assassinen d’un tret al cap l’exjugador Kinu Rochford en ple torneig de bàsquet
L’esportista, de 35 anys, va morir després d’una discussió a Harlem que també va deixar dues persones ferides
El món del bàsquet nord-americà està de dol per la tràgica mort de Kinu Rochford, un exjugador de 35 anys que va ser assassinat d’un tret al cap mentre presenciava un partit del torneig Kingdom al barri de Harlem, a Nova York.
Rochford no només havia destacat a les pistes, sinó que també havia dedicat els últims anys de la seva vida a ajudar les persones més vulnerables. Després de retirar-se del bàsquet professional, treballava com a coordinador de WIN, una organització que presta serveis a persones sense llar.
Qui era Kinu Rochford?
Kinu Rochford va començar la seva carrera esportiva al Globe Institute of Technology, una universitat privada de Manhattan. Les seves actuacions li van permetre incorporar-se a la Universitat Fairleigh Dickinson, on es va consolidar com un dels jugadors més destacats de la Northeast Conference, formada per equips universitaris del nord-est dels Estats Units.
Després de completar una etapa sòlida al bàsquet universitari, va continuar la seva trajectòria en diversos clubs europeus. Amb el temps, va deixar la competició professional i va orientar la seva vida cap a la feina comunitària.
La seva mare, Eden, va explicar a CBS News que el bàsquet havia estat el somni del seu fill des que era petit. Rochford era un de tres germans trigèmins i la seva mare el va recordar amb una frase plena d’emoció:
“Era una alegria, i sempre ho serà”.
El seu germà Kairo també va recordar el fort vincle que tots dos havien construït gràcies al bàsquet. Segons va explicar, tots dos compartien el mateix somni, però només Kinu va poder continuar jugant després que Kairo patís una lesió.
“Un de nosaltres va crear el somni perquè tots dos poguéssim tirar endavant, però ara ja no hi ha somni, perquè el meu germà ja no és viu”, va lamentar.
Una discussió que va acabar amb un tret mortal
Els fets van passar el dia 10, cap a les 22.30 hores, hora local, en un pavelló situat a l’avinguda Lenox, entre els carrers 112 i 115 de Harlem.
Segons la policia, Kinu Rochford estava assegut en una de les bandes del pavelló mentre observava un partit del torneig de bàsquet Kingdom. En un moment determinat, va començar una discussió amb una persona del públic.
L’enfrontament va anar a més fins que l’altre home va treure una pistola i va disparar. Rochford va rebre una bala al cap. Un home de 28 anys també va resultar ferit al canell i una dona de 22 anys va rebre un tret a l’avantbraç.
Quan els agents van arribar al lloc dels fets, l’exjugador es trobava en estat crític. Tot i que li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, va morir poc després a l’Hospital Mount Sinai Morningside.
L’autor del tiroteig a Harlem va fugir i les autoritats continuen treballant per identificar-lo i detenir-lo.
El bàsquet, devastat per la mort de Rochford
La mort de Kinu Rochford ha provocat una gran consternació entre familiars, amics, antics companys i membres de la comunitat del bàsquet.
La tragèdia ha impactat especialment perquè es va produir durant un esdeveniment esportiu comunitari, en un espai que havia de servir perquè famílies, aficionats i jugadors gaudissin del bàsquet amb seguretat.
L’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, va expressar el seu condol públicament a través de X:
“Se’m trenca el cor per la família de Kinu Rochford. Aquesta violència sense sentit s’ha d’acabar”.
Mamdani també va defensar el dret dels ciutadans a participar en activitats esportives sense por de convertir-se en víctimes de la violència armada:
“Els ciutadans de Nova York mereixen passar l’estiu veient i practicant esport, participant en aquests esdeveniments tan importants per a la comunitat i en espais públics on les famílies i els veïns es puguin reunir sense córrer el risc de convertir-se en víctimes de les armes de foc”.
Finalment, l’alcalde va assegurar que l’administració continuarà ajudant els afectats:
“Estem col·laborant estretament amb els nostres socis comunitaris per oferir serveis a les persones afectades i a tota la comunitat. La nostra administració està utilitzant tots els recursos disponibles, a través de les diferents agències, per prevenir més violència”.
Les dades dels tiroteigs a Nova York
La mort de Rochford es va produir només una setmana després que el Departament de Policia de Nova York anunciés una disminució històrica dels tiroteigs, les víctimes per arma de foc i els homicidis durant la primera meitat de l’any.
Durant aquest període, la ciutat havia registrat 322 incidents amb armes de foc i 381 víctimes de trets.
Les dades representaven una millora respecte del 2025, quan es van comptabilitzar 337 tiroteigs i 397 víctimes. Tot i aquest descens, l’assassinat de Kinu Rochford torna a posar sobre la taula el greu problema de la violència amb armes de foc a Nova York.
La seva mort deixa una família destrossada, una comunitat commocionada i un món del bàsquet que acomiada un jugador que havia convertit el seu somni esportiu en una manera d’unir i ajudar els altres.
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026