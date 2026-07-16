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Alarma a l’entorn de Rosalia: desapareix Mykee, un dels ballarins del ‘Motomami Tour’

La policia de Miami i els seguidors de l’artista demanen ajuda urgent per trobar el jove de 28 anys

Micheal-Anthony Lleons Espino, desaparegut des del 12 de juliol a Miami

Micheal-Anthony Lleons Espino, desaparegut des del 12 de juliol a Miami / Instagram / @mykeemoves

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Abril Benítez

Màxima preocupació per la desaparició de Micheal-Anthony Leones Espino, conegut artísticament com a Mykee, un ballarí de 28 anys que va formar part del cos de dansa de Rosalia durant el Motomami Tour.

El jove es troba en parador desconegut des del 12 de juliol, quan va ser vist per última vegada cap a les 12.30 hores a la zona del bloc 14200 de Southwest 161st Court, a Miami.

Mykee és conegut dins del món de la música per haver treballat amb alguns dels artistes llatins més importants del moment. A part de participar en la gira de Rosalia durant els anys 2022 i 2023, també ha format part de diversos espectacles de Rauw Alejandro, concretament de les gires Vice Versa, Saturno i Cosa Nuestra Tour.

Gran preocupació entre els seguidors de Rosalia

La desaparició ha generat una gran alarma entre els companys, artistes i seguidors del ballarí. El compte oficial de fans de Rosalia, @rosaliavtspain, ha compartit la crida de les autoritats per donar la màxima difusió possible al cas.

«Qualsevol dada, per petita que sembli, pot ser important», han remarcat des del perfil, que demana la col·laboració de tothom per poder localitzar Mykee al més aviat possible.

Tot i que no ha estat la mateixa Rosalia qui ha publicat el comunicat, els seus seguidors han fet una crida massiva en nom de la comunitat vinculada a la cantant catalana. Milers de comptes ja han compartit la informació a les xarxes socials.

Com és Mykee?

Segons la descripció facilitada per la policia, Micheal-Anthony Leones Espino fa aproximadament 1,70 metres, pesa uns 68 quilos i té una constitució prima i atlètica.

Té els cabells i els ulls castanys i la pell morena. L’última vegada que va ser vist portava una samarreta de camuflatge, pantalons curts negres i sabates negres.

Telèfons de contacte per aportar informació

Qualsevol persona que l’hagi vist o que tingui alguna dada relacionada amb la seva desaparició pot contactar amb l’agent A. Madrigal a través dels números següents:

  • 305-715-3300
  • 305-715-3214
  • Crime Stoppers: 305-471-TIPS (8477)

També es pot enviar informació al correu electrònic u307222@mdso.com.

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Les autoritats insisteixen que qualsevol pista pot ser decisiva per trobar el ballarí desaparegut a Miami.

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