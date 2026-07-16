Tragèdia a l’entorn de Rosalia: troben mort Mykee, ballarí del ‘Motomami Tour’
Micheal-Anthony Espino tenia 28 anys i també havia treballat durant anys amb Rauw Alejandro
La recerca de Micheal-Anthony Espino, conegut artísticament com a Mykee, ha acabat de la pitjor manera. La policia de Miami ha localitzat mort el ballarí de 28 anys, que es trobava desaparegut des del diumenge 12 de juliol al sud de Florida.
Mykee havia format part del cos de dansa de Rosalia durant els anys 2022 i 2023, en plena gira mundial del disc Motomami. També havia treballat durant diversos anys amb Rauw Alejandro, participant en espectacles i gires com Vice Versa, Saturno i Cosa Nuestra Tour.
Segons la informació difosa per les autoritats, el jove havia estat vist per última vegada el 12 de juliol, cap a les 12.30 hores, vestit amb una camisa de camuflatge, pantalons curts negres i sabates negres.
La policia investiga les circumstàncies de la mort
Les primeres investigacions apunten que la mort del ballarí de Rosalia podria haver estat un suïcidi, tot i que correspon a les autoritats determinar-ne definitivament les circumstàncies.
La notícia ha provocat una gran commoció entre els seus companys de professió, artistes i seguidors, que durant els dies de desaparició s’havien mobilitzat massivament per intentar trobar-lo.
El club de fans de Rosalía va impulsar la recerca
El cas va tenir una gran repercussió després que el compte oficial del club de fans de Rosalia, @rosaliavtspain, compartís la fitxa de recerca emesa per l’Oficina de Víctimes Especials del Sheriff de Miami-Dade.
El perfil va demanar ajuda urgent per localitzar el jove i va difondre tant la seva descripció física com la roba que portava el dia de la desaparició.
«Aquest és el tipus de notícies que mai ens agradaria compartir, però avui necessitem la vostra ajuda», assenyalava el missatge. El compte també recordava que Mykee havia estat un dels coneguts ‘motopapis’ del Motomami Tour.
Durant els dies de recerca, milers d’usuaris van compartir la informació a les xarxes socials sota una mateixa consigna: «Qualsevol informació, per petita que sembli, pot ser important».
Rauw Alejandro s’acomiada de Mykee
Un dels primers artistes a reaccionar públicament a la mort del ballarí ha estat Rauw Alejandro, amb qui Mykee havia compartit escenari durant vuit anys.
El cantant porto-riqueny li ha dedicat unes paraules de comiat a través del seu compte d’Instagram: «Vuit anys compartint escenaris al teu costat. Ha estat una benedicció, un privilegi i un honor haver-te conegut en aquesta vida».
La mort de Micheal-Anthony Espino deixa una profunda tristesa entre els artistes i ballarins amb qui havia treballat, així com entre els seguidors de Rosalia i Rauw Alejandro que s’havien implicat en la seva recerca.
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