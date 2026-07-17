Així és l'enorme mansió que Erling Haaland té a Marbella: 2.000 metres quadrats amb gimnàs, piscina i les millors vistes de la costa
Així és l'enorme mansió que Erling Haaland té en una de les urbanitzacions més exclusives de Marbella: 2.000 metres quadrats amb gimnàs, piscina i les millors vistes de la costa
Sarai Bausán García
El jugador del Manchester City Erling Braut Haaland s'ha convertit en un dels rostres més estimats i reconeguts del panorama actual pel seu carisma, personalitat, talent i capacitat golejadora que està demostrant durant aquest Mundial amb la selecció de Noruega.
Però, malgrat els seus orígens noruecs i la seva pertinença al conjunt anglès, Haaland ha trobat a Màlaga el seu veritable refugi, on acudeix sempre que té vacances: Marbella.
Així, el davanter té en una de les urbanitzacions més exclusives de la localitat de la Costa del Sol una enorme mansió de la seva propietat amb més de 2.000 metres quadrats d'extensió entre la parcel·la i l'habitatge.
La vila de més de 6 milions
Aquesta luxosa vila, valorada en més de 6 milions d'euros, és el lloc on viatja el noruec amb la seva família sempre que la seva atapeïda agenda li ho permet.
En aquest enclavament, el davanter gaudeix del bon clima de la Costa del Sol i de la seva proximitat als millors restaurants, ports esportius, locals de luxe i camps de golf de primer nivell, cosa que li permet practicar un altre dels seus esports preferits.
Aquesta mansió es troba en una de les millors urbanitzacions de Marbella, situada entre la Milla d'Or i la muntanya, i envoltada de vegetació i de les màximes mesures de seguretat per garantir la màxima discreció al futbolista i a la seva família, lluny de les mirades dels curiosos.
Aquest aspecte és fonamental en una urbanització on és habitual trobar-hi altres esportistes, actors, empresaris i tota mena de figures reconegudes internacionalment.
Jardins, piscina i zones de descans
D'aquesta manera, aquest lloc es presenta com l'espai idoni perquè Haaland s'allunyi de la pressió mediàtica i desconnecti en un habitatge immens en què destaca l'entorn exterior, amb grans jardins perfectament cuidats, diferents àrees de descans, una piscina de disseny i una gran varietat de porxos per crear zones d'ombra amb el Mediterrani de fons.
A més, l'habitatge està integrat amb la zona exterior mitjançant àmplies terrasses que permeten a la família gaudir de les millors vistes del mar des de la seva ubicació privilegiada.
Grans finestrals, llum natural i espais oberts
Pel que fa a l'habitatge, compta amb grans finestrals i espais oberts perquè la llum natural banyi cada estança i doni harmonia a una decoració caracteritzada per línies rectes, grans volums blancs i mobiliari de colors crema que uneixen la sobrietat i l'elegància amb la comoditat.
Malgrat que el noruec acudeix a aquesta propietat durant les vacances i el temps de descans, mantenir un bon estat físic és fonamental per a l'esportista, fet que ha comportat que aquest immoble disposi d'un gimnàs equipat amb tot el material i la maquinària necessaris per a un futbolista de primer nivell, així com espais de recuperació física i d'oci.
Tot això ha convertit aquesta luxosa mansió de la Costa del Sol en la llar discreta i segura perfecta per a Haaland i la seva família, on poden gaudir dels encants de Marbella i del seu clima lluny dels focus i dels curiosos.
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