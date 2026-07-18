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Tràgic sinistre

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel atropellada per un exesquiador professional

Viktoria Härtig havia sortit a fer una ruta amb bicicleta de muntanya durant el seu viatge als Dolomites quan una motocicleta la va envestir.

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel en ser atropellada per un exesquiador professional

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel en ser atropellada per un exesquiador professional / Instagram

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El Periódico

La 'influencer' Laura Härtig, coneguda a les xarxes socials com a 'AllTimeLaura', on compartia la seva passió pels esports de muntanya, ha mort als 30 anys en un tràgic accident durant la seva lluna de mel. La creadora de contingut va ser atropellada el 23 de juny per l'exesquiador Peter Runggaldier, segons els mitjans italians Il Dolomiti i Trentino, i ha romàs a l'UCI fins al 12 de juliol, quan ha mort.

"La Laura ha anat a les seves estimades muntanyes per contemplar la posta de sol, on sempre brilla el sol, hi ha la millor neu pols, les millors rutes t'esperen i hi ha una cabana amb tots els teus aperitius preferits. Ara és allà, esperant-nos. Gràcies pel vostre condol, el vostre suport i les vostres afectuoses paraules. No es pot donar per fet que la Laura pogués compartir la seva passió amb tantes persones a través d'aquest canal i més enllà. Fins que ens tornem a veure al pròxim cim, Laura", va escriure la família de Härtig per confirmar la seva mort.

Feia només uns dies que la Laura s'havia casat amb la seva parella, Tilman, un casament del qual havia compartit alguns fragments a Instagram amb els seus gairebé 60.000 seguidors. Viktoria Härtig havia sortit a fer una ruta amb bicicleta de muntanya durant el seu viatge als Dolomites quan una motocicleta la va envestir. La 'influencer' va sortir projectada contra l'asfalt i va ser traslladada en estat molt greu a l'hospital de Bolzano. Posteriorment, va ser traslladada a Baviera, a un centre mèdic especialitzat en aquest tipus de lesions, on finalment ha mort.

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"Benvolguts amics, respecte al greu accident de trànsit en què m'he vist implicat, us demano que respecteu el meu moment de dolor i la meva necessitat de privacitat. Els meus pensaments són amb totes les persones afectades i amb les seves famílies. Confio en la vostra sensibilitat i us prego que entengueu que, en aquests moments, no concediré entrevistes ni faré declaracions", ha escrit Runggaldier a Instagram, que també va resultar ferit en l'accident.

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Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel atropellada per un exesquiador professional

Mor als 30 anys la 'influencer' Laura Härtig durant la seva lluna de mel atropellada per un exesquiador professional

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