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REIAL MADRID

Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre

El jugador del Reial Madrid està de vacances i ha volgut sotmetre’s a una nova operació

Vinicius demana perdó als aficionats del Brasil després de l’eliminació del Mundial.

Vinicius demana perdó als aficionats del Brasil després de l’eliminació del Mundial. / Europa Press

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Ricardo Castelló

Barcelona

Vinícius ho va intentar de totes les maneres possibles, però la selecció brasilera va ser una de les grans decepcions del Mundial 2026, disputat als Estats Units, Mèxic i el Canadà, al quedar eliminada als vuitens de final contra Noruega per 2-1. En un partit que va tenir un gran protagonista per damunt de tots: Erling Haaland, futbolista del Manchester City.

L’extrem del Reial Madrid va començar les vacances el 29 de juliol i no tornarà a Valdebebas fins al dilluns 27 de juliol, de manera que ha tingut menys d’un mes per gaudir de l’estiu. El brasiler ha anat compartint com estan sent aquests dies de relax a través de les xarxes socials, concretament a Instagram.

L’última notícia és que el futbolista del conjunt blanc ha passat per quiròfan per realitzar-se una harmonització de mentó, segons va revelar en exclusiva el portal ‘LeoDias’.

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao / Instagram

El tractament es va portar a terme a Goiania i el responsable va ser el dermatòleg Alessandro Alarcão, un dels professionals més premiats del món, que va viatjar des de Miami per atendre de manera exclusiva el brasiler i la seva parella, Virginia Fonseca.

El mitjà de comunicació ‘LeoDias’ va explicar que la clínica va tancar les portes al públic durant tot el dia per centrar-se exclusivament en el jugador del Reial Madrid. A més, van portar a terme un protocol especial de seguretat per evitar la difusió de fotos i vídeos.

L’objectiu de la intervenció quirúrgica era millorar i projectar el seu mentó per realçar els trets facials.

El nou rostre de Vinicius

El nou rostre de Vinicius / X

El resultat de l’operació no ha passat desapercebut a X, abans conegut com a Twitter. Un usuari ha fet broma dient: «Vinícius Jr. s’ha convertit en Vinícius Sr.".

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El missatge d’Alessandro Alarcão

El dermatòleg va presumir d’haver operat l’estrella del Reial Madrid: «Rebre Vinícius Jr. a Lumini Privilège va ser un gran plaer. A més de ser un dels grans talents del futbol mundial, destaca per la seva senzillesa, educació i una energia contagiosa. Gràcies per la confiança i per l’agradable conversa. Va ser un plaer rebre’ls a la clínica. Que Déu continuï beneint la seva carrera. Sempre animarem al Brasil i a vostès».

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