Inés Garcia esclata després de la final del Mundial: els atacs per la celebració de Lamine Yamal la porten al límit
La parella del futbolista denuncia haver rebut «centenars o milers de missatges d’odi»
Inés Garcia, creadora de contingut especialitzada en moda i lifestyle, ha passat de mantenir-se en un discret segon pla a convertir-se en una de les protagonistes inesperades del Mundial 2026. La seva relació amb Lamine Yamal, coneguda públicament des del passat mes d’abril, ha situat la jove andalusa sota una enorme exposició mediàtica.
Durant el torneig, Inés va compartir a les xarxes socials diferents imatges i missatges de suport al jugador del Barça. També va assistir als partits de la selecció i va animar Lamine des de la graderia, mostrant públicament la seva relació.
La situació, però, va canviar després de la gran final del Mundial. Espanya va derrotar l’Argentina per 1-0 a Nova York i va aconseguir la segona estrella de la seva història. Una victòria que va provocar una celebració multitudinària i va convertir els jugadors de la Roja en els grans protagonistes de la jornada.
Lamine Yamal celebra el Mundial amb la seva família
Després del xiulet final, Lamine Yamal va celebrar el títol sobre la gespa envoltat dels seus éssers estimats. A la graderia hi havia Inés Garcia, però també la mare del futbolista, el seu germà petit Keyne i altres familiars.
Les imatges de la celebració van mostrar el jugador dedicant bona part del temps a la seva mare, al seu germà i a la resta de la família. Alguns usuaris van interpretar que Lamine havia prestat poca atenció a la seva parella i van començar a especular sobre una possible crisi entre tots dos.
L’actitud aparentment distant d’Inés durant alguns moments de la celebració també va alimentar tota mena de comentaris. Les fotografies i els vídeos es van analitzar detalladament a les xarxes, fins al punt de generar una allau de crítiques contra la parella de Lamine Yamal.
Les xarxes s’omplen de crítiques i especulacions
El que havia de ser una jornada de celebració es va acabar convertint en una situació molt desagradable per a la ‘influencer’. Inés va començar a rebre comentaris sobre la seva actitud, la seva relació i el seu comportament durant la final.
Davant l’augment dels missatges d’odi, la jove va decidir trencar el silenci i publicar un comunicat extens al seu compte de X, l’antic Twitter.
«Mai no vaig pensar que compartir una cosa tan senzilla acabaria convertint-se en això», va començar explicant en referència a les imatges que havia publicat sobre la celebració del Mundial.
Inés va reconèixer que feia hores que llegia els comentaris i que, malgrat intentar mostrar-se forta, la situació l’havia afectat emocionalment.
«Fa hores que llegeixo els comentaris i, encara que intento fer-me la forta, també soc una persona. Darrere d’aquest compte hi ha algú que sent, que plora, que s’equivoca i que no deixa de ser humana pel fet d’estar en una relació»
«Hi ha una diferència enorme entre opinar i humiliar»
La creadora de contingut ha volgut deixar clar que accepta les opinions i les crítiques, sempre que es facin des del respecte. El problema, segons denuncia, apareix quan els comentaris es converteixen en insults i atacs personals.
«Entenc les crítiques quan es fan amb respecte, però hi ha una diferència enorme entre opinar i dedicar temps a humiliar, insultar o desitjar el pitjor a algú que ni tan sols coneixen», va afirmar.
També va defensar que no ha fet res per perjudicar ningú i que simplement està intentant viure la seva vida i compartir-ne alguns moments amb els seguidors.
«No he pres res a ningú. Només estic vivint la meva vida», va assegurar, abans de demanar als usuaris que reflexionin sobre l’impacte de les seves paraules.
«Abans d’escriure un comentari pensin que a l’altra banda de la pantalla hi ha una persona que també té família, amics, inseguretats i sentiments. No saben com poden afectar les seves paraules», va advertir.
Inés Garcia demana empatia davant els missatges d’odi
La jove també va explicar que els atacs no només l’afecten a ella, sinó també la seva família, que pot llegir tot el que es publica sobre la seva relació amb Lamine Yamal.
«Soc una dona amb sentiments, amb una família que també llegeix aquestes coses i amb dies bons i dolents, com qualsevol altra persona. No pretenc convèncer ningú perquè m’estimi. Només els demano una mica d’empatia. Una mica d’humanitat. Perquè ningú mereix rebre centenars o milers de missatges d’odi», va declarar.
Inés també va lamentar que internet s’hagi convertit en un espai on, en moltes ocasions, els insults i la crueltat reben més atenció que els missatges de respecte.
«Tant de bo algun dia internet deixi de semblar un lloc on se celebra la crueltat. Mentrestant, continuaré intentant viure la meva vida amb respecte, i espero que les persones que llegeixin això puguin fer el mateix amb els altres», va afegir.
Finalment, la ‘influencer’ Inés Garcia va agrair el suport de les persones que s’havien aturat a llegir el comunicat i va reiterar que la seva única intenció és compartir alguns moments de la seva vida.
«A les personetes que s’han aturat a llegir això i hi han dedicat una mica del seu temps, els ho agraeixo de tot cor. A mi només m’agrada compartir cosetes de la meva vida; no busco perjudicar ningú ni fer sentir malament ningú amb el que publico.»
«Al capdavall, tots intentem viure la nostra vida de la millor manera possible. Espero que puguem escollir sempre la compassió abans que l’odi», va concloure.
Una resposta contundent amb què Inés Garcia intenta posar fi a les especulacions sobre la seva relació i als atacs que rep pel simple fet de ser la parella de Lamine Yamal.
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