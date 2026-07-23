Kiko Rivera confirma que ha patit un altre ictus: "Aquesta vegada ha sigut més fort"
El DJ suspèn la seva gira de concerts després d’aquesta greu clatellada de salut i assenyala a l’estrès i la pressió mediàtica com a possibles causes de l’atac
Kevin Rodríguez
Kiko Rivera ha fet saltar totes les alarmes després de confirmar que ha patit un nou ictus, el segon en la seva vida després del que va patir l’any 2022. Hores després d’anunciar entre la preocupació dels seus seguidors la cancel·lació de la seva gira d’actuacions per «un problema de salut molt greu», el fill d’Isabel Pantoja ha volgut donar la cara a les xarxes socials per detallar el dur tràngol que travessa.
A través d’un comunicat en el seu perfil d’Instagram, el DJ ha tranquil·litzat els seus seguidors assegurant que es troba «bé», tot i que ha reconegut que li han quedat «algunes petites seqüeles, que, si Déu vol, amb el temps, la rehabilitació i molta feina acabaran desapareixent».
L’estrès i la pressió mediàtica, en el punt de mira
El primogènit de la cançonetista no ha dubtat a reflexionar obertament sobre els motius que l’haurien portat a col·lapsar de nou a nivell físic, apuntant directament al focus mediàtic com un dels detonants: «Probablement l’estrès hi ha tingut molt a veure. Fa massa temps que visc sota una pressió mediàtica constant, amb el meu nom present cada dia a televisions, xarxes socials i titulars».
Després d’aquest segon avís del seu cos, l’exconcursant de ‘realities’ ha anunciat una reestructuració dràstica de la seva vida. Kiko assegura que ha arribat el moment de posar límits definitius per protegir el seu benestar, allunyant-se de qualsevol conflicte: «La vida torna a donar-me una oportunitat i aquesta vegada no penso desaprofitar-la. A partir d’avui em prioritzaré jo. La meva tranquil·litat, la meva família i la meva recuperació estan per damunt de tot».
L’ombra de l’antecedent viscut el 2022
Aquest nou revés mèdic reviu el dramàtic episodi que l’artista va patir la matinada del 21 d’octubre del 2022. En aquella ocasió, Kiko es va despertar al seu domicili de Castilleja de la Cuesta amb paràlisi facial i pèrdua de sensibilitat, cosa que va obligar a activar el protocol d’urgència i a traslladar-lo immediatament a la Unitat d’Ictus de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Aquella primera estada hospitalària va estar marcada pel blindatge mèdic per evitar-li alteracions emocionals, restringint-se les visites i impedint un retrobament en persona amb la seva mare, Isabel Pantoja. En aquest nou mal moment, Kiko Rivera afronta de nou una etapa de repòs absolut i rehabilitació amb l’objectiu de recuperar-se al cent per cent.
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