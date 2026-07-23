Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Retards R11Etapa fèrtil donesCondemna conductor Els ÀngelsAgressió TaialàGelateria RoliTerrenys VilablareixGrup CañigueralDeflagració Sants
instagramlinkedin

Kiko Rivera confirma que ha patit un altre ictus: "Aquesta vegada ha sigut més fort"

El DJ suspèn la seva gira de concerts després d’aquesta greu clatellada de salut i assenyala a l’estrès i la pressió mediàtica com a possibles causes de l’atac

Kiko Rivera.

Kiko Rivera. / Mediaset

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Kevin Rodríguez

Madrid

Kiko Rivera ha fet saltar totes les alarmes després de confirmar que ha patit un nou ictus, el segon en la seva vida després del que va patir l’any 2022. Hores després d’anunciar entre la preocupació dels seus seguidors la cancel·lació de la seva gira d’actuacions per «un problema de salut molt greu», el fill d’Isabel Pantoja ha volgut donar la cara a les xarxes socials per detallar el dur tràngol que travessa.

A través d’un comunicat en el seu perfil d’Instagram, el DJ ha tranquil·litzat els seus seguidors assegurant que es troba «bé», tot i que ha reconegut que li han quedat «algunes petites seqüeles, que, si Déu vol, amb el temps, la rehabilitació i molta feina acabaran desapareixent».

L’estrès i la pressió mediàtica, en el punt de mira

El primogènit de la cançonetista no ha dubtat a reflexionar obertament sobre els motius que l’haurien portat a col·lapsar de nou a nivell físic, apuntant directament al focus mediàtic com un dels detonants: «Probablement l’estrès hi ha tingut molt a veure. Fa massa temps que visc sota una pressió mediàtica constant, amb el meu nom present cada dia a televisions, xarxes socials i titulars».

Després d’aquest segon avís del seu cos, l’exconcursant de ‘realities’ ha anunciat una reestructuració dràstica de la seva vida. Kiko assegura que ha arribat el moment de posar límits definitius per protegir el seu benestar, allunyant-se de qualsevol conflicte: «La vida torna a donar-me una oportunitat i aquesta vegada no penso desaprofitar-la. A partir d’avui em prioritzaré jo. La meva tranquil·litat, la meva família i la meva recuperació estan per damunt de tot».

L’ombra de l’antecedent viscut el 2022

Aquest nou revés mèdic reviu el dramàtic episodi que l’artista va patir la matinada del 21 d’octubre del 2022. En aquella ocasió, Kiko es va despertar al seu domicili de Castilleja de la Cuesta amb paràlisi facial i pèrdua de sensibilitat, cosa que va obligar a activar el protocol d’urgència i a traslladar-lo immediatament a la Unitat d’Ictus de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Notícies relacionades

Aquella primera estada hospitalària va estar marcada pel blindatge mèdic per evitar-li alteracions emocionals, restringint-se les visites i impedint un retrobament en persona amb la seva mare, Isabel Pantoja. En aquest nou mal moment, Kiko Rivera afronta de nou una etapa de repòs absolut i rehabilitació amb l’objectiu de recuperar-se al cent per cent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
  4. El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
  7. L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
  8. Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes

Zapatero afirma que no ha parlat amb ningú de la Sepi ni del Govern del rescat de Plus ultra i nega ser un corrupte

Zapatero afirma que no ha parlat amb ningú de la Sepi ni del Govern del rescat de Plus ultra i nega ser un corrupte

Kiko Rivera confirma que ha patit un altre ictus: "Aquesta vegada ha sigut més fort"

Kiko Rivera confirma que ha patit un altre ictus: "Aquesta vegada ha sigut més fort"

Detenen un conductor amb 167 grams de marihuana en un control a Empuriabrava

Detenen un conductor amb 167 grams de marihuana en un control a Empuriabrava

Envien a presó dos multireincidents de Sant Feliu que robaven en cotxes i establiments del municipi

Envien a presó dos multireincidents de Sant Feliu que robaven en cotxes i establiments del municipi

La 33a Nit de Poetes farà un homenatge a Quima Jaume

La 33a Nit de Poetes farà un homenatge a Quima Jaume

La nova sèrie de Carles Porta que convertirà l'audiència en jurat popular: "Mostrarem la part oculta, on no hi ha càmeres"

La nova sèrie de Carles Porta que convertirà l'audiència en jurat popular: "Mostrarem la part oculta, on no hi ha càmeres"

Premsa Comarcal s'uneix a la Càtedra Hipòlit Nadal de la UdG

Premsa Comarcal s'uneix a la Càtedra Hipòlit Nadal de la UdG

La selecció espanyola triomfa a Banyoles amb 36 medalles en el Campionat d'Europa de Triatló Multiesport

La selecció espanyola triomfa a Banyoles amb 36 medalles en el Campionat d'Europa de Triatló Multiesport
Tracking Pixel Contents