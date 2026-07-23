Rosalia entra a l’examen per ser espanyol: la pregunta que ja forma part de la història del país
La cantant catalana apareix al test oficial que han de superar milers de persones per obtenir la nacionalitat espanyola
Rosalia ja no només forma part de les llistes d’èxits, dels grans festivals o dels premis internacionals. Ara també ha entrat en un dels exàmens oficials per aconseguir la nacionalitat espanyola.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires apareix en una pregunta de la prova CCSE, l’examen que avalua els coneixements sobre la Constitució, la societat, la història i la cultura d’Espanya.
La pregunta és directa: «Una de les cantants espanyoles més famoses actualment és...». Les tres opcions que ofereix el test són Marisol, Lola Flores i Rosalia.
La resposta correcta és Rosalia.
Què és l’examen CCSE?
La prova CCSE, sigla de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d’Espanya, és un dels requisits que han de complir moltes persones estrangeres que volen obtenir la ciutadania espanyola.
L’examen està organitzat per l’Institut Cervantes, una institució pública creada pel Govern espanyol el 1991 amb l’objectiu de promoure l’ensenyament de l’espanyol i difondre la cultura dels països hispanoparlants.
Aquesta prova comprova si els aspirants tenen coneixements bàsics sobre l’organització de l’Estat, la Constitució espanyola, els drets i deures dels ciutadans i diversos aspectes de la cultura, la història i la societat del país.
No s’ha de confondre amb l’examen DELE, que serveix per acreditar el domini de la llengua espanyola i que es demana especialment a les persones procedents de països no hispanoparlants.
Per què Rosalia apareix a la prova?
La inclusió de Rosalia a l’examen mostra fins a quin punt la seva figura ja es considera part de la cultura espanyola actual.
Nascuda l’any 1992 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, l’artista va fer el gran salt a la fama el 2018 amb Malamente, una de les cançons més conegudes del disc El mal querer.
Des d’aleshores, ha construït una trajectòria internacional gràcies a un estil que combina flamenc, pop, reggaeton i música urbana.
La cantant ha guanyat diversos Latin Grammy, ha actuat en alguns dels escenaris més importants del món i s’ha convertit en una de les artistes espanyoles amb més projecció internacional.
Més de 130.000 persones fan l’examen cada any
Segons les dades de l’Institut Cervantes, més de 130.000 persones fan anualment la prova CCSE per intentar aconseguir la nacionalitat espanyola.
L’any passat, la xifra va arribar fins a les 277.222 persones, i les nacionalitats que més es presenten a l’examen són la veneçolana, la colombiana i la marroquina.
D’aquesta manera, milers d’aspirants han de demostrar que coneixen qüestions bàsiques sobre Espanya i, ara, també han de saber que Rosalia és una de les cantants espanyoles més famoses del moment.
La seva aparició a l’examen confirma que l’artista catalana ha superat l’àmbit estrictament musical i ja és considerada un referent de la societat i la cultura espanyoles.
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