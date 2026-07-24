Cancel·len un concert homenatge a Rosalía a l'Argentina per la polèmica relacionada amb la final del Mundial
L'artista, que donava suport a la Selecció Espanyola, va haver de demanar disculpes després de les crítiques rebudes arran d'un vídeo que feia al·lusió a la derrota del país sud-americà
Laura Nuel
La victòria de la Selecció Espanyola a la final del Mundial contra l'Argentina ha generat molta controvèrsia a les xarxes per part de l'afició albiceleste, i alguns artistes han rebut crítiques per donar suport a La Roja. Una d'elles ha estat Rosalía que, després de compartir una publicació, s'ha vist immersa en una polèmica que ha acabat amb la cancel·lació d'un concert en honor seu.
El Museu Metropolità d'Art Urbà (MMAU) de Còrdova, a l'Argentina, tenia programat per a aquest dijous 23 de juliol el concert 'Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico', un espectacle homenatge a l'artista, que ha estat suspès. Segons l'organització, l'esdeveniment ha hagut de ser cancel·lat "per raons alienes a l'organització del museu i per protegir els artistes".
Després de la final del Mundial del 19 de juliol, en què Espanya va guanyar l'Argentina en un partit que va acabar 1-0, Rosalía va compartir a les seves xarxes un vídeo de l'actriu Mia Khalifa, en què cantava una estrofa de la seva cançó 'La Perla', acompanyat del text següent: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". El fragment de la cançó que s'escoltava al vídeo contenia els versos "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", fet que va provocar que els usuaris argentins se sentissin atacats i interpretessin la publicació com una burla i una provocació.
Davant les crítiques, Rosalía va eliminar el contingut del seu compte i va demanar disculpes a través d'una història d'Instagram: "Li vaig donar a compartir perquè sonava 'La Perla' i ni vaig llegir què hi posava, culpa meva. Perdó". A més, després va afegir una altra història on deia que "només tinc amor per l'Argentina", amb un emoji d'un cor vermell de fons.
Després de la polèmica, el concert homenatge va ser cancel·lat unes hores abans de començar perquè la productora que organitzava l'esdeveniment, una empresa argentina sense cap vincle amb la cantant espanyola, va publicar un comunicat a les seves xarxes explicant que havien rebut "nombrosos missatges d'odi i d'enuig". "El nostre objectiu sempre ha estat crear espectacles que celebrin la música i l'art. També som argentins. Formem part d'un poble on el futbol no és només un esport, és part de la nostra identitat, de la nostra història i de la nostra cultura. Per això entenem l'enuig, la tristesa i la decepció", detallava la productora al comunicat. A més, van aclarir que l'espectacle feia "més de quatre mesos" que s'organitzava, molt abans que es produïssin els fets que avui generen tanta repercussió.
La cantant té previst actuar al Movistar Arena de Buenos Aires els dies 1, 2, 4 i 6 d'agost en el marc del seu LUX Tour, però la polèmica ha provocat que molts seguidors de l'artista expressessin el seu malestar a les xarxes i fins i tot amenacessin de vendre o retornar les entrades per als concerts.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments