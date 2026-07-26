Khaby Lame passa dels gestos virals a un negoci milionari amb intel·ligència artificial
El ‘tiktoker’ que no necessitava parlar torna a ser tendència per haver convertit la seva imatge en una marca global
Khaby Lame és un dels creadors de contingut més reconeguts del món, tot i haver construït la seva fama sense pràcticament pronunciar cap paraula. Nascut a Dakar, al Senegal, i criat a Chivasso, prop de Torí, va passar d’una vida anònima com a treballador de fàbrica a convertir-se en una estrella mundial de TikTok.
El seu èxit va començar l’any 2020, després de perdre la feina durant la pandèmia. Amb més temps a casa, va començar a publicar vídeos a les xarxes socials fins que va trobar el format que li canviaria la vida: reaccionar a trucs absurdament complicats mostrant una solució molt més senzilla.
Amb una mirada irònica a càmera i el seu característic gest amb les mans, Khaby Lame va crear un llenguatge universal que qualsevol persona podia entendre, independentment del país o de l’idioma.
El ‘tiktoker’ que va conquerir el món sense parlar
La clau del seu èxit va ser precisament el silenci. Els seus vídeos no necessitaven subtítols, explicacions ni traduccions. Només humor, expressions facials i sentit comú.
Aquest estil el va convertir en un dels ‘tiktokers’ amb més seguidors del món i en una de les figures més influents de la nova economia digital. La seva popularitat li ha permès col·laborar amb grans marques, participar en campanyes internacionals i entrar en el rànquing de creadors més destacats de Forbes.
El que va començar com una distracció durant una etapa d’incertesa es va acabar transformant en una de les carreres digitals més exitoses dels últims anys.
Per què Khaby Lame torna a ser tendència?
Ara, el creador de contingut torna a ocupar titulars perquè ha fet un pas més enllà de TikTok. Khaby Lame ha cedit part dels drets d’explotació de la seva imatge a empreses vinculades a la intel·ligència artificial.
Això significa que aquestes companyies poden desenvolupar versions digitals del creador capaces d’imitar el seu rostre, els seus gestos i la seva manera de reaccionar. D’aquesta manera, es pot generar contingut amb la seva aparença sense que ell hagi d’estar físicament present en cada gravació.
A més, el passat mes de gener va vendre la seva empresa, Step Distinctive Limited, a Rich Sparkle Holdings en una operació valorada en 975 milions de dòlars, gairebé 855 milions d’euros.
L’acord incloïa l’ús de la seva identitat digital en projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, un moviment que ha despertat un enorme interès pel valor comercial que poden arribar a tenir la cara, els gestos i la personalitat d’un creador de contingut.
Molt més que un fenomen de TikTok
Khaby Lame ja no és només l’home dels gestos virals. Actualment, és una marca internacional amb presència en sectors com la publicitat, el cinema, la tecnologia i l’entreteniment.
La seva història demostra com una idea aparentment senzilla pot acabar generant milions de seguidors i convertir-se en un negoci de gran valor. Sense parlar, sense grans efectes especials i amb un gest que ja és reconeixible arreu del planeta, ha aconseguit transformar l’humor quotidià en una autèntica fortuna.
El seu nou vincle amb la intel·ligència artificial confirma que la seva imatge continuarà generant contingut i negoci fins i tot quan ell no sigui davant de la càmera.
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