Ferran, Llorente i una ampolla de vi que costa 24.000 euros
Els futbolistes es deixen veure a bord d'un iot de 27 metres d'eslora
Pol Langa
Per seguir amb el bon rotllo demostrat durant el Mundial, Ferran i Llorente han decidit continuar amb les seves aventures conjuntes i s’han deixat veure aquests dies a Instagram en un espectacular iot Lady KC Charter. El vaixell té capacitat per a nou passatgers i tres tripulants, amb quatre habitacions repartides en els 27 metres d’eslora, que es poden moure a una velocitat creuer de 17 nusos, uns 32 quilòmetres per hora. La joguina té un valor d’uns 70.000 euros per setmana, segons el portal especialitzat YatchCharterFleet, és a dir, uns 15.000 euros al dia.
No obstant, el que més ha cridat l’atenció dels seguidors més eixerits és el vi. Es tracta d’una ampolla de Romanée-Conti, una marca que no és la primera vegada que apareix a les xarxes del futbolista madrileny.
Al maig va aparèixer una ampolla de la mateixa empresa, datada de 1995, i l’octubre del 2025, també. Es tracta d’un vi exclusiu amb un preu que ascendeix fins als 22.000 euros, un cost només apte per a determinades butxaques. En aquesta ocasió, no obstant, sembla que data del 2019, una ampolla que no per més recent perd el seu valor, ja que es ven per uns 24.000 euros. Fa uns dies també celebrava, amb una ampolla de Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve del 2014, amb un preu superior als 1.000 euros. Més barata, però igualment reservada per a uns quants.
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