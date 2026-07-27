Susanna Griso i Luis Enríquez protagonitzen el casament de l'estiu a la Costa Brava
Tots els detalls d’una cerimònia amb prop de 250 familiars i amics que es va celebrar a l'Hostal La Gavina de s'Agaró
Després de més d’un any i mig de relació i d’una petició de mà que va tenir lloc durant un viatge a l’Argentina, Susanna Griso i Luis Enríquez ja són marit i muller. La presentadora d’Espejo Público i l’empresari es van donar el «sí, vull» aquest dissabte 25 de juliol en una romàntica cerimònia civil celebrada als jardins de l’Hostal La Gavina, a s’Agaró, amb el Mediterrani com a teló de fons i envoltats de prop de 250 familiars i amics.
Lluny del protocol més tradicional, la parella va voler celebrar un enllaç d’inspiració mediterrània i bohèmia, en què cada detall havia estat pensat amb molta cura. La cerimònia va ser oficiada per Josep Xifre, alcalde de Santa Cristina d’Aro, i va estar marcada per moments especialment emotius, com l’arribada de la núvia del braç del seu fill gran, Jan, o les paraules que aquest va dedicar als nuvis abans de fondre’s en una abraçada amb Luis Enríquez. També hi va haver discursos de persones molt properes, entre elles Jaime de los Santos, un dels grans amics de la parella, a més de les intervencions del germà de la presentadora i del mateix nuvi.
Un dels grans protagonistes del dia va ser el vestit de la núvia. Fidel al seu estil, Susanna va tornar a confiar en Rosa Esteva, fundadora de Cortana, firma que també havia triat per a la preboda. La periodista va lluir un elegant disseny en blanc trencat d’inspiració bohèmia, amb escot paraula d’honor, una delicada cotilla que realçava la silueta i una faldilla vaporosa confeccionada amb un teixit lleuger, pensat per moure’s amb comoditat i gaudir d’una celebració a l’aire lliure al costat del mar. Va completar el look amb unes sabates d’Isabel Addo, mentre que l’estilisme va anar a càrrec de Cristina Rodríguez, el maquillatge va ser obra d’Isabel Álvarez i el pentinat portava la firma de Charly Jiménez.
L’ambientació també va estar a l’altura d’un dels casaments de l’estiu. La decoració floral va ser dissenyada per Montana el Taller, mentre que la papereria personalitzada portava la firma de Marta Gutiérrez. L’organització de l’enllaç va recaure en GLA Empordà, que va coordinar una celebració concebuda perquè els convidats gaudissin d’un ambient relaxat i sense protocols excessius.
La música va tenir un paper protagonista durant tota la jornada. A més de les actuacions del Vienna Brava Duo, Picoco’s Band i els DJ Marc Dunjo i Iván Álvarez, un dels moments més especials va arribar de la mà d’Eric Griso, nebot de la presentadora i exintegrant del duet Arnau Griso, que va posar veu a una part molt emotiva de la celebració. Més tard, els nuvis van inaugurar el ball amb Noches de boda, de Joaquín Sabina, abans que tots els convidats se sumessin a una coreografia col·lectiva al ritme de September, d’Earth, Wind & Fire.
Després de convertir-se oficialment en marit i muller, la parella va atendre breument la premsa. Luis Enríquez no va amagar l’emoció que va sentir en veure aparèixer Susanna vestida de núvia. «Meravellosa, impressionant, et deixava sense alè», va confessar. Per la seva banda, la periodista va revelar qui rebria el seu ram de núvia: «L’hi regalaré a la Blanca, la seva filla», va explicar entre somriures, deixant un altre dels moments més entranyables d’una jornada inoblidable per a tots dos.
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