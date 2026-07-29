Surt a la llum la dona que podria haver conquerit Ferran Torres: "Està molt centrat en ella"
El futbolista del Barça ha estat captat en actitud còmplice amb una hostessa especialitzada en esdeveniments i turisme, però cap dels dos no ha confirmat que mantinguin una relació sentimental
Ferran Torres torna a estar al centre de l’actualitat després de la seva participació decisiva en el Mundial. Aquesta vegada, però, no és per cap qüestió esportiva, sinó per unes fotografies publicades durant les seves vacances a Eivissa.
Les imatges mostren el davanter del FC Barcelona compartint diverses sortides amb Jasmine Hafez, una jove italiana vinculada professionalment al món dels esdeveniments i del turisme. La complicitat que mostren ha alimentat els rumors sobre una possible relació, tot i que ni el futbolista ni ella s’hi han pronunciat públicament.
Fotografies durant les vacances a Eivissa
Ferran Torres i Jasmine Hafez haurien compartit diversos plans diürns i nocturns durant uns dies de vacances a l’illa balear.
Segons les informacions publicades, tots dos van ser vistos en alguns dels locals més coneguts d’Eivissa, com Ushuaïa, Lío Ibiza i Amnesia. En les fotografies apareixen integrats en un grup d’amics i mantenint una actitud pròxima i relaxada.
Aquestes imatges han estat interpretades per diverses publicacions com la possible confirmació d’una nova il·lusió sentimental del futbolista. No obstant això, de moment només acrediten que tots dos han compartit les vacances i no permeten assegurar que siguin parella.
Qui és Jasmine Hafez?
Jasmine Hafez és una jove italiana originària de Milà que treballa com a hostessa d’esdeveniments i disposa d’experiència en els àmbits del turisme, l’atenció al client i l’organització d’actes.
Segons la informació recollida sobre el seu perfil professional, també té formació relacionada amb la gestió i l’anàlisi de la indústria hotelera.
Fins ara havia mantingut un perfil relativament discret, però les fotografies amb el jugador del Barça l’han convertit en una de les protagonistes de la premsa social d’aquest estiu.
Com es van conèixer?
Les informacions publicades apunten que Ferran i Jasmine es van conèixer a través d’un amic comú.
Després d’aquesta primera presentació, haurien començat a parlar per Instagram i haurien mantingut el contacte durant els últims mesos. Finalment, el futbolista l’hauria convidada a passar uns dies amb ell i el seu grup d’amics a Eivissa.
Aquesta versió, però, procedeix de fonts periodístiques i no ha estat confirmada directament per cap dels dos protagonistes.
La trobada amb la seva exparella
Una de les escenes que més ha cridat l’atenció es va produir durant una de les sortides nocturnes del grup.
Ferran Torres hauria coincidit al mateix local amb Martina Hunter, amb qui havia estat relacionat sentimentalment fins poc abans de la fase final del Mundial.
Segons la versió publicada, el futbolista no hauria interactuat amb la seva exparella i hauria continuat tota la nit amb Jasmine i la resta dels seus amics. Aquesta situació ha reforçat les especulacions sobre el vincle entre el jugador i la jove italiana.
Els rumors anteriors amb Ana Mena
Després de la victòria al Mundial, Ferran Torres també havia estat relacionat amb la cantant Ana Mena.
Els rumors van sorgir arran de la celebració del títol, en què tots dos haurien mostrat una actitud pròxima. Tot i això, cap dels dos no va confirmar que existís una relació sentimental.
Les noves fotografies d’Eivissa han desplaçat ara l’atenció cap a Jasmine Hafez, però la situació continua sent la mateixa: no existeix cap confirmació oficial sobre la vida sentimental del futbolista.
Sense confirmació dels protagonistes
Ni Ferran Torres ni Jasmine Hafez han fet declaracions públiques sobre la naturalesa de la seva relació.
Per tant, parlar d’una nova parella o assegurar que la jove ha “conquerit” el futbolista continua sent una interpretació basada en unes fotografies i en informacions de la premsa social.
El que sí que mostren les imatges és que tots dos han compartit diversos dies de vacances a Eivissa, acompanyats d’amics i amb una actitud de gran complicitat.