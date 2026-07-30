El meteòric ascens d'Inés García, la xicota de Lamine Yamal
Després de la victòria d’Espanya al Mundial, la ‘influencer’ ja té gairebé 8 milions de seguidors a les xarxes i ha saltat a tancar campanyes amb marques de luxe, com Pandora i Loewe
Alba Giraldo
La vida de la influencer Inés García, de 21 anys, va canviar d’un dia per l’altre quan va sortir a la llum que era la parella de Lamine Yamal. En poc més de tres mesos, García s’ha convertit en una de les creadores de contingut més cobejades del país amb més de 4,1 milions de seguidors a Instagram i més de 3,6 a TikTok, i ha passat de fer col·laboracions amb marques petites a tancar acords amb marques de luxe, com Loewe, que la va vestir per al partit de la final del Mundial de futbol de Nova York.
La influencer i el futbolista van ser fotografiats junts per primera vegada a l’abril, durant un viatge a Grècia, i, a partir d’aquell moment, es van convertir en la parella més buscada del món del futbol. García, però, va confirmar a través de les xarxes socials que l’idil·li havia començat molt abans del que la gent es pensava. "Fa molt més que conec Lamine. No tres anys, però bastants més mesos dels que la gent es pensa", va confessar la mateixa influencer en un vídeo de TikTok. "M’encantaria explicar-los una història superboja. Que el vaig veure en un aeroport o que me’l vaig trobar, em van caure els papers i ell em va ajudar a collir-los. No. Ens vam conèixer per xarxes socials", va dir sobre la seva història d’amor.
Primeres mostres d’amor
Quan l’idil·li començava, la creadora de contingut ja es dedicava a les xarxes socials, tot i que no sumava ni 100.000 seguidors a Instagram. Després del primer posat de parella, durant la celebració del títol de la Lliga del Barça en un restaurant de Castelldefels, i poc després de començar el recorregut pels Estats Units acompanyant Yamal en la Copa del Món, la noia va passar de no arribar als 100.000 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 300.000 (a part dels més de 800.000 a TikTok).
Fins llavors, García es mantenia molt discreta amb la vida privada i continuava compartint a les xarxes socials el mateix contingut que feia fins aleshores, amb vídeos de moda, bellesa i lifestyle. "La gent sap que no parlo de la meva vida privada i que només publico el que m’agrada. Faré el que vulgui quan jo vulgui i parlaré del que vulgui quan jo vulgui, però, avui, la meva vida personal prefereixo guardar-me-la per a mi", va dir en una entrevista per a LOC.
Amb el pas dels dies i amb el Mundial cada cop més avançat, el perfil de la influencer va canviar de rumb. La jove va començar a incloure algunes picades d’ullet i referències a la seva parella a través dels vídeos que penjava, molts dels quals rebien comentaris de Lamine, fins que es va atrevir a compartir més coses de la seva relació, com la història dels seus inicis i algunes imatges de moments de complicitat.
A mesura que la Roja avançava cap a la final, García acompanyava el futbolista cada partit del Mundial –amb una samarreta de Lamine Yamal i el número 19– i, de mica en mica, van compartir públicament gestos d’afecte. Alguns seguidors els van veure passejant per Nova York, van mostrar la seva relació a l’estadi i van publicar imatges i missatges a les xarxes. "Ets el millor, amor meu", va arribar a escriure la influencer.
El gran salt a la fama de la creadora de contingut va arribar amb el triomf d’Espanya en la final de la Copa del Món. Durant la victòria, en només una nit, la influencer va guanyar 1,5 milions de seguidors a Instagram, de manera que va doblar la quantitat que tenia fins llavors. Una setmana després, Inés García confirmava el seu ascens meteòric amb més de 3,6 milions de seguidors a TikTok, on acumulava fins a 50 milions de visualitzacions en alguns dels vídeos que va penjar del viatge pels EUA, i més de 4 milions de seguidors a Instagram. La fotografia que va compartir al costat de Lamine i la copa del Mundial acumula actualment més de 17 milions de m’agrada.
El seu contingut com a influencer també ha canviat. La noia va passar de mostrar les compres a Inditex a compartir, cada vegada més, continguts de luxe, com ara el conjunt de Prada, que va escollir per anar a la casita de Bad Bunny a Barcelona amb el futbolista blaugrana i que després es va emportar els EUA.
Això també es reflecteix en les col·laboracions amb marques que ha tancat últimament. Entre les campanyes publicitàries destaquen firmes de renom com Oppo, Clinique, L’Óreal i Vichy Laboratoires, a més d’un acord amb la marca de luxe Loewe per portar uns texans i un bolso de la marca a la final del Mundial. De fet, García forma part d’una de les agències de representació d’influencers més reconegudes, In Management, fundada per Dulceida.
García es va criar a Pepino (Toledo). A Sevilla, va començar a estudiar Relacions Internacionals, carrera que va abandonar temporalment al febrer "per motius personals", va admetre.
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