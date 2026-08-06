Marta Sanahuja, jutgessa de 'MasterChef', anuncia la pèrdua del fill que esperava
La creadora de contingut, coneguda com a Delicious Martha, ha explicat que ha patit un avortament
Carlos Merenciano
Marta Sanahuja, coneguda a les xarxes com a Delicious Martha i jutgessa de MasterChef, ha compartit una de les notícies més dures de la seva vida. La creadora de contingut ha anunciat aquest dimarts 5 d'agost que ha perdut el fill que esperava amb el seu marit, Rubén García, amb un missatge que ha emocionat els seus seguidors: «Tinc el cor trencat en mil bocins».
La xef ha publicat un carrusel a Instagram amb la imatge d'una ecografia i ha relatat el moment en què va rebre la notícia. «No hi ha batec», va escriure, definint aquestes tres paraules com una cosa que cap mare hauria de sentir mai. Sanahuja ha explicat que aquesta frase va marcar l'inici del «pitjor malson» i d'un dol difícil d'assumir.
Una pèrdua que vol visibilitzar
A la publicació, Marta també apareix abraçant el seu fill Enzo, nascut el 2024, una imatge amb què mostra el dolor que travessa, però també el suport de la seva família. «Estaré bé. Estarem bé. Aprendrem a viure amb això», ha escrit la creadora de contingut, que poc després va aclarir a les seves històries que es tracta d'un avortament retingut de nou setmanes.
Sanahuja ha volgut aprofitar el seu testimoni per parlar de la pèrdua gestacional, una realitat que considera encara massa silenciada. «No, no ho hauríem pogut evitar», afirma en explicar que moltes vegades aquestes situacions estan relacionades amb alteracions cromosòmiques incompatibles amb la vida i fora del control dels pares.
La creadora també ha qüestionat la recomanació de no explicar un embaràs durant les primeres setmanes «per si passa alguna cosa», perquè creu que pot condemnar moltes dones a viure el dol en solitud. «Compartir-ho no ens fa més febles. Ens fa més fortes», ha defensat abans d'acomiadar-se del seu «nadó estrella».
La publicació s'ha omplert en poques hores de missatges d'afecte de seguidors i de cares conegudes. Sara Carbonero, María Castro o Florentino Fernández, entre d'altres, li han volgut fer arribar el seu suport i agrair-li que hagi posat paraules a una experiència que moltes dones viuen en silenci.
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Via: El Periódico
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