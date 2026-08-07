Entrevista | Roberto Leal Periodista i escriptor
«La intimitat ja no existeix, ni al refugi de casa nostra»
David García
El periodista i presentador Roberto Leal es troba de gira per donar a conèixer la seva primera novel·la, El sótano (Espasa), un thriller que reflexiona sobre com de vulnerables som avui dia davant les noves tecnologies i sobre la desaparició de la nostra intimitat. L’autor (molt popular per conduir Pasapalabra, un programa d’Antena3 que ara incorpora AlaZ) explica l’origen de la novel·la, inspirada en un fet quotidià, i reivindica la seva faceta d’escriptor més enllà de la televisió.
Arriba l’agost, però no sembla que vostè se’n vagi de vacances. Comença el mes icònic del descans estiuenc amb la presentació del seu nou llibre. Com valora aquestes oportunitats de compartir i parlar de la seva faceta literària amb els lectors?
És la part que més estic gaudint d’aquesta nova etapa: compartir temps i espai amb els lectors i els amants del gènere.
El sótano no és el seu primer llibre però sí la seva primera novel·la, després de diversos títols de receptes, un conte infantil i un altre llibre a mig camí entre l’humor i la nostàlgia sobre la televisió. Com ha estat el procés d’enfrontar-se i donar forma a aquesta primera novel·la?
Ha estat una aventura apassionant. Com que és la meva primera novel·la, és una història que feia molt de temps que tenia al cap. Per tant, ha estat més una qüestió d’organització i disciplina que no pas de trobar què volia explicar.
No sé si a El sótano se li pot afegir aquella frase de «basat en fets reals», però pel que ja ha explicat, el germen de la història sí que és real i crec que fins i tot força habitual: les cartes que de vegades rebem a la bústia de casa i que van adreçades a persones completament desconegudes.
Així és. La veritable llavor de la novel·la va ser aquesta. Fa molts anys, quan vivia amb la Sara, la meva dona, en una casa de lloguer, quan encara érem nòvios, vam començar a rebre una sèrie de cartes a la bústia que no anaven dirigides a cap dels dos. Eren cartes d’un senyor que, pel que podíem veure sense necessitat d’obrir-ne cap —cosa que és il·legal—, semblava que li anava bé la vida. Rebuts i comunicacions de diferents bancs, assegurances privades, taxacions... En aquell moment vaig pensar que, si en lloc d’arribar a casa nostra haguessin anat a parar a les mans d’una persona pertorbada, què hauria passat si li haguessin despertat una curiositat obsessiva per saber qui s’amagava darrere d’aquell nom i cognoms?
Som conscients fins a quin punt la nostra vida privada pot ser vigilada i controlada, fins al punt de deixar de ser privada?
No, no en som conscients. La intimitat, tal com la recull el diccionari, ja no existeix. Fins i tot el nostre refugi més íntim, casa nostra, ja no ho és. Vivim acceptant i normalitzant conductes que s’allunyen molt del que hauria de ser la protecció de dades. Penseu-hi. Avui dia, a qualsevol establiment comercial, et demanen el número de mòbil per enviar-te la factura o per fer-te soci del club de torn. El diem en veu alta amb una cua de persones al darrere, sense pensar que potser alguna d’elles podria estar interessada a quedar-se amb aquestes dades. Aquest és només un exemple, però si hi parem atenció n’hi ha molts més. Els altaveus intel·ligents que tenim al menjador de casa, les càmeres...
En la seva faceta de periodista ha rebut alguns dels guardons més importants del món audiovisual. Com a escriptor, quin és el millor premi que pot rebre per part dels lectors?
En el meu cas, que es trenqui el prejudici de «un altre de la tele que escriu una novel·la». Tothom qui li dona una oportunitat al llibre, recordant que, a més de presentador de concursos, la meva professió és la de periodista i que porto més de quinze anys treballant en informació de successos, ja és un premi meravellós.
Ja té alguna proposta per adaptar El sótano al cinema o a una sèrie? Li agradaria formar part d’aquest procés si se’n presentés l’oportunitat?
No, però m’encantaria. Quan l’escrivia ja la imaginava portada a la gran pantalla. Estic convençut que una adaptació funcionaria.
De periodista a periodista, no puc evitar preguntar-li: d’on treu el temps, i fins i tot les ganes, per escriure després d’una feina tan intensa i absorbent com presentar un concurs de televisió?
Afortunadament, Pasapalabra i la resta de programes que faig a Antena 3 no coincideixen en el temps. Tot i que el programa s’emet de dilluns a divendres, les gravacions de Pasapalabra només m’ocupen dos dies a la setmana i la resta de programes, com El Desafío, són tres mesos l’any. Em puc organitzar força bé. Tot és qüestió de ser disciplinat i eficient.
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