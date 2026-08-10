El poble on Iker Casillas s’amaga cada estiu: menys de 200 habitants i un refugi molt especial
L’exporter del Reial Madrid hi ha estiuejat amb Sara Carbonero i ara hi torna amb els seus fills
Lluny de les platges massificades i dels grans ressorts, Iker Casillas té des de fa anys un refugi molt més discret per descansar: Navalacruz, un petit municipi de la província d’Àvila situat a més de 1.200 metres d’altitud i amb menys de 200 habitants.
L’exporter hi manté un vincle molt especial pels seus orígens familiars i hi ha passat nombroses temporades. Durant els anys en què formava parella amb Sara Carbonero, tots dos hi feien escapades amb freqüència. Després de la separació, Casillas ha continuat tornant al poble amb els seus dos fills, Martín i Lucas, buscant tranquil·litat i una vida molt més allunyada de l’exposició mediàtica.
De llegenda del futbol a una vida més discreta
Parlar d’Iker Casillas és parlar d’un dels porters més importants de la història del futbol espanyol.
Va arribar al Reial Madrid amb només nou anys i va acabar convertint-se en un dels grans símbols del club. Amb l’equip blanc va conquistar 19 títols, entre els quals destaquen tres Champions League i cinc Lligues.
Amb la selecció espanyola, però, va viure alguns dels moments més recordats de la seva carrera. Va ser capità de l’equip que va guanyar l’Eurocopa del 2008, el Mundial de Sud-àfrica del 2010 i l’Eurocopa del 2012.
La seva aturada a Arjen Robben en l’un contra un de la final del Mundial del 2010 ha quedat gravada en la història del futbol espanyol.
Sara Carbonero, el petó del Mundial i la ruptura
La vida sentimental de Casillas també va ocupar durant anys les portades.
La seva relació amb la periodista Sara Carbonero es va convertir en una de les més mediàtiques d’Espanya, especialment després del famós petó en directe que el porter li va fer després de guanyar el Mundial de Sud-àfrica.
La parella va mantenir una relació durant aproximadament onze anys i va tenir dos fills en comú. La seva separació, anunciada el 2021, va generar una gran expectació mediàtica, però tots dos han continuat mantenint públicament una relació vinculada sobretot a la criança dels fills.
Avui, Casillas manté un perfil més discret que durant la seva etapa esportiva, tot i continuar vinculat al món del futbol, als negocis i a diferents projectes personals.
Navalacruz, el seu refugi particular
El lloc on acostuma a desconnectar és Navalacruz, a uns 44 quilòmetres d’Àvila i aproximadament 160 de Madrid.
El municipi està situat a 1.238 metres d’altitud, envoltat de muntanya, vegetació, formacions granítiques i paisatges característics de la Sierra de Gredos.
Les seves cases tradicionals estan construïdes amb blocs de granit, i el poble conserva una arquitectura rural molt característica.
Navalacruz també té un origen medieval, que es remunta a la segona meitat del segle XIII, i conserva tradicions molt arrelades.
Una de les més conegudes és Los Harramachos de Navalacruz, una mascarada d’hivern que se celebra durant el Carnaval i que està declarada bé d'interès cultural.
Un poble que ja relaciona el seu nom amb Casillas
La presència habitual d'Iker Casillas a Navalacruz ha acabat convertint-se també en un reclam per al municipi.
L’exfutbolista ha estat declarat Fill Predilecte del poble i fins i tot hi té un monument en honor seu.
El 2023 es va conèixer que s’hi estava construint una casa, reforçant encara més la seva vinculació amb aquesta petita localitat de l’Espanya buidada.
Allà no és el campió del món, ni el capità del Reial Madrid ni una estrella mediàtica. És, simplement, un veí més que torna al poble per gaudir de la família, la natura i la tranquil·litat.
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