L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: "És perillós fins i tot amb ulleres"
Mercedes López Romero tenia només vuit anys quan va mirar directament el Sol durant un eclipsi; les lesions a la màcula van aparèixer anys després i són irreversibles
EFE
L'eclipsi total de Sol d'aquest dimecres 12 d'agost serà un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys a l'estat espanyol. Milers de persones es preparen per observar-lo, però els especialistes insisteixen que fer-ho sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.
Ho sap especialment bé Mercedes López Romero, fisioterapeuta i exdiputada de Ciutadans al Parlament d'Andalusia. Quan tenia només vuit anys va mirar fixament el Sol durant un eclipsi mentre jugava amb altres nens al pati de l'escola. Aquella imprudència infantil li va acabar provocant una pèrdua de visió del 90%.
Ara, als 45 anys, ha volgut explicar públicament la seva experiència per advertir especialment les famílies amb nens: considera que sovint no es té prou consciència del perill que suposa mirar directament el Sol.
Un joc infantil que li va canviar la vida
Tot va passar al pati de la seva escola de Dalías, a Almeria. Durant un eclipsi, els adults observaven el fenomen mantenint les precaucions corresponents, però Mercedes i altres nens van decidir amagar-se i convertir l'observació directa del Sol en una mena de competició.
El repte consistia a comprovar qui era capaç d'aguantar més estona mirant directament el Sol. Mercedes va ser qui va mantenir la mirada durant més temps. La seva germana, dos anys més petita, i altres companys van apartar abans els ulls i no van patir les mateixes conseqüències.
El més inquietant és que els danys no van aparèixer immediatament. Durant els anys següents va continuar fent vida amb relativa normalitat i no va ser fins a l'adolescència que va començar a detectar que alguna cosa no anava bé.
Els problemes van aparèixer sis anys després
Quan tenia aproximadament 14 anys, Mercedes va començar a tenir dificultats per veure correctament els números escrits a la pissarra de l'institut.
Una revisió oftalmològica va permetre descobrir el que havia passat: la mirada directa al Sol havia provocat lesions a la màcula, la zona central de la retina responsable de la visió detallada. Com que el teixit afectat és nerviós, les lesions que pateix són irreversibles i no es poden operar.
La seva visió ha anat empitjorant progressivament amb els anys fins a arribar a una ceguesa aproximada del 90%.
"És com veure sempre entre molta boira"
L'exdiputada explica que la seva percepció visual és semblant a tenir una boira permanent davant dels ulls.
També ha perdut bona part de la capacitat per diferenciar els colors i pateix una forta hipersensibilitat a la llum. Els dies molt assolellats li resulten especialment difícils, però també els molt ennuvolats, i necessita utilitzar ulleres de sol amb molta freqüència.
Per consultar el telèfon mòbil o mirar una pantalla també necessita fer adaptacions i reduir-ne el brillantor i el contrast.
Les conseqüències de l'accident van acabar condicionant altres aspectes importants de la seva vida. Als 17 anys li van confirmar que no podria obtenir el permís de conduir i, quan en va fer 18, es va afiliar a l'ONCE.
Va haver de canviar els seus plans professionals
Mercedes López volia estudiar Medicina o Infermeria, però la pèrdua de visió va fer que acabés descartant aquestes opcions.
Finalment, va estudiar Fisioteràpia i posteriorment també va iniciar una trajectòria política. Va ser diputada de Ciutadans al Parlament d'Andalusia i va ocupar responsabilitats relacionades amb les polítiques de discapacitat.
La seva pròpia experiència, explica, li va permetre afrontar aquesta etapa amb una perspectiva especialment pròxima a les dificultats quotidianes que experimenten les persones amb discapacitat.
Es pot mirar l'eclipsi amb ulleres?
López Romero, marcada per la seva experiència, assegura que ella prefereix no mirar-lo ni tan sols amb ulleres de protecció i recomana encara més prudència quan es tracta de nens. Aquesta és, però, una decisió personal més estricta que les recomanacions oficials.
Les autoritats sanitàries i científiques sí que indiquen que l'eclipsi es pot observar de manera segura utilitzant ulleres específiques per a l'observació solar que compleixin la norma ISO 12312-2. Les ulleres de sol convencionals, per molt fosques que siguin, no serveixen.
També és perillós mirar el Sol directament a través de telescopis, prismàtics o càmeres que no incorporin filtres solars específics, perquè aquests aparells concentren la radiació i poden provocar lesions encara més ràpidament.
El perill és que la retina no fa mal
Un dels motius pels quals mirar el Sol resulta especialment perillós és que la retina no té receptors del dolor. Això significa que una persona pot estar patint una lesió sense sentir immediatament cap molèstia que l'obligui a apartar la mirada.
Els problemes poden manifestar-se més tard amb visió borrosa, una taca fosca al centre del camp visual, distorsions, alteracions dels colors o pèrdua de visió.
El testimoni de Mercedes López és especialment contundent perquè mostra que una imprudència de pocs minuts durant la infància pot tenir conseqüències per a tota la vida. Davant l'eclipsi d'aquest dimecres, la recomanació oficial és clara: observar-lo només amb protecció solar homologada i en bon estat i extremar especialment la vigilància amb els nens.
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