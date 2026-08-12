Brad Pitt va tornar a beure després de set anys sobri
L’actor, en una entrevista amb la revista ‘Esquire’, confessa que va tenir pensaments suïcides que van derivar que deixés de ser abstemi.
Laura Nuel
Brad Pitt s’ha sincerat sobre l’etapa més fosca de la seva vida en una entrevista amb Esquire, on afirma que va tenir pensament suïcides que van derivar que deixés de ser abstemi. La popular revista nord-americana, dirigida principalment al públic masculí, va publicar dilluns una llarga entrevista amb l’actor nord-americà en què va confessar que va estar sumit en moments de molt dolor.
"Mai he pensat a suïcidar-me tret de durant un breu període. Hi va haver una època de la meva vida en què el dolor era tan opressiu que no hi veia cap sortida. No ho faria, però podia sentir l’acer fred de la bala al meu cap, i em semblava un alleujament", explica l’actor. En l’entrevista, feta el juny passat en la seva luxosa residència, comprada a l’octubre, a Los Angeles, el guanyador de dos premis Oscar reflexiona sobre els moments més foscos de la seva vida. "Vaig pensar: ‘Ah, d’acord, ara ho entenc...’ Entenc el suïcidi, en el sentit que només és un alleujament. Només consisteix a buscar alleujament al dolor. Però també crec que tenim uns instints de supervivència increïbles. I en el meu cas van entrar en acció immediatament", explica.
En l’entrevista, Pitt medita sobre la pèrdua i el que significa: "Crec que el dol és probablement l’emoció que més ens iguala a tots. La pèrdua és, sens dubte, el més profund que pot suportar un ésser humà. I la soledat que pot venir després és la tortura més gran". L’any passat va morir la seva mare i parla amb regularitat amb el seu pare, però confessa que són "gent de camp" i no aprofundeixen: "De tant en tant sorgeix una sola frase que arriba fins al fons i després passem a una altra cosa". "El dol, si sobrevius a ell, deixa un forat enorme, però també deixa una bellesa profunda. És una bellesa dolorosa, però és bellesa", conclou.
L’intèrpret també parla sobre els seus problemes amb l’alcohol i sobre com, després de set anys sent abstemi, hi va recaure però d’una manera més moderada: "Un parell de vegades em vaig confiar massa i vaig pensar: ‘Això no em convé. No en grans quantitats’". "Puc prendre’m unes quantes copes, però no moltes. M’ho he de prendre amb professionalitat". L’artista confessa que beure tant ja no li resulta interessant i que li agraden els matins, una cosa que no pot apreciar si beu a les nits.
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