El secret de Cristiano Ronaldo als 41 anys: així es cuida per mantenir un físic d’elit
Disciplina, alimentació i un esmorzar senzill formen part de la rutina diària del futbolista portuguès
Cristiano Ronaldo continua demostrant que l’edat no ha estat, de moment, un obstacle per mantenir-se al màxim nivell. Als 41 anys, el portuguès segueix cuidant al detall el seu cos amb una combinació d’entrenament, descans i alimentació que l’ha acompanyat durant bona part de la seva carrera professional.
El davanter va disputar aquest estiu el seu sisè Mundial amb Portugal, una fita que el va situar novament entre els futbolistes amb una trajectòria més longeva en competicions internacionals. Més enllà del resultat de la selecció portuguesa, la seva presència al torneig va tornar a posar el focus sobre una pregunta que l’ha acompanyat durant els últims anys: com aconsegueix Cristiano Ronaldo mantenir-se en forma als 41 anys?
Una trajectòria marcada pels gols i l’exigència física
La carrera de Cristiano Ronaldo s’ha construït durant més de dues dècades al màxim nivell. Després dels seus inicis a l’Sporting de Portugal, va fer el salt al Manchester United, abans de convertir-se en una de les grans estrelles del Reial Madrid.
Posteriorment, va defensar la samarreta de la Juventus, va tornar al Manchester United i finalment va iniciar una nova etapa a l’Al-Nassr, a l’Aràbia Saudita.
Al llarg de tots aquests anys, el portuguès ha acumulat títols, rècords i centenars de gols, però una de les característiques que més ha marcat la seva trajectòria és la seva obsessió per la preparació física.
Ronaldo ha anat adaptant els entrenaments i la dieta a mesura que avançava la seva carrera. L’objectiu ja no és únicament competir, sinó també conservar la massa muscular, controlar el percentatge de greix corporal i facilitar la recuperació després dels entrenaments i els partits.
L’alimentació, una de les claus de Cristiano Ronaldo
Una part important d’aquesta rutina passa pel que posa al plat. El futbolista prioritza una alimentació basada en productes frescos, amb presència habitual de peix, pollastre, ous, verdures i alvocat.
La seva dieta busca aportar proteïnes de qualitat, vitamines i greixos saludables, evitant al mateix temps excessos que no contribueixin al seu rendiment esportiu.
Amb el pas dels anys, Cristiano també ha anat reduint determinats aliments i prioritzant una dieta cada vegada més enfocada a les necessitats del seu cos. La constància és una de les seves principals regles: cuidar-se no és una cosa puntual abans d’un partit important, sinó una rutina que manté durant tot l’any.
El seu esmorzar estrella: ous, alvocat i cafè
I entre tots aquests hàbits hi ha un àpat que destaca per la seva senzillesa: l’esmorzar de Cristiano Ronaldo.
El portuguès aposta habitualment per tres ingredients molt fàcils de trobar: ous, alvocat i cafè. Una combinació amb proteïnes i greixos que forma part de la seva rutina habitual.
El mateix futbolista ho resumeix així: «Cada dia esmorzo ous amb alvocat i cafè, i per dinar verdures, pollastre i peix. Són proteïnes, vitamines i greixos saludables sense calories extres».
Durant la resta del dia manté una filosofia similar, amb àpats formats principalment per proteïnes, vegetals i aliments poc processats.
No hi ha, per tant, un aliment miraculós darrere del físic de Cristiano Ronaldo als 41 anys. El que hi ha és una rutina mantinguda durant anys en què alimentació, exercici i disciplina van plegats. I el seu esmorzar estrella n’és probablement l’exemple més senzill.
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