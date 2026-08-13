Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ja són marit i muller
La parella va contraure matrimoni en una boda civil celebrat a Cascais just un any després d’anunciar el seu compromís a les xarxes
Carlos Merenciano
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han fet el pas que durant anys s’havia convertit en una de les grans incògnites de la seva relació. La parella es va casar dimarts a Cascais, Portugal, en una cerimònia civil celebrada de manera íntima i privada. La notícia va ser confirmada a través d’un comunicat que va ser remès per l’assessoria del futbolista, que va detallar que tots dos van estar acompanyats pels seus cinc fills.
L’anunci va arribar, una vegada més, a través d’una imatge a Instagram. Cristiano i Georgina van compartir una fotografia de les seves mans en les quals ja porten les aliances, la confirmació d’una boda que no s’havia comunicat públicament ni se n’havia revelat ni la data ni el lloc. L’enllaç es va celebrar exactament un any després que Georgina anunciés el seu compromís amb el futbolista mostrant el seu anell i escrivint: "Sí, vull. En aquesta i en totes les meves vides".
Una boda lluny del soroll
En els últims dies, diversos rumors havien situat la celebració a l’illa atlàntica de Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo. Hi havia tanta expectació que alguns seguidors van acudir a la catedral de Funchal, la capital de l’arxipèlag de Madeira, esperant veure-hi la parella, tot i que al final la cerimònia es va celebrar a Cascais, lluny del focus mediàtic, en territori continental de Portugal.
Des del 2016
Cristiano i Georgina es van conèixer a Madrid el 2016, quan ella treballava en una botiga de la firma de moda de luxe Gucci i ell vivia una de les seves etapes més exitoses com a jugador del Reial Madrid. Des d’aleshores han construït una família plegats: Cristiano júnior, els bessons Eva i Mateo, Alana Martina i Bella Esmeralda. El 2022 van comunicar la mort d’Ángel, que era el germà bessó de Bella, durant el part.
La boda arriba després de quasi una dècada de relació i d’anys d’especulacions sobre quan formalitzarien la seva relació. Ara, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez obren una nova etapa com a matrimoni, amb una cerimònia discreta que ha acabat confirmant un dels enllaços més esperats del món de l’esport i la crònica social.
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