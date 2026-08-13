El refugi secret de Carles Puyol: el poble del Pirineu on l’excapità del Barça torna cada estiu
L’excapità blaugrana manté un vincle indestructible amb la Pobla de Segur, el municipi on va néixer i on busca tranquil·litat lluny dels focus
Carles Puyol és una de les grans llegendes del futbol català i espanyol. L’exdefensa va convertir-se en una figura imprescindible del FC Barcelona, club del qual va ser capità des del 2004 fins a la seva retirada l’any 2014. Però, lluny dels estadis i de la fama, hi ha un lloc al qual continua tornant sempre que pot: la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
Puyol va construir una carrera marcada per la intensitat, el lideratge i la fidelitat al Barça. Amb el conjunt blaugrana va aixecar nombrosos títols i va viure una de les etapes més glorioses de la història del club. També va ser una peça fonamental de la selecció espanyola, amb la qual es va proclamar campió del Mundial de Sud-àfrica 2010.
Un dels moments més recordats de la seva trajectòria internacional va arribar precisament aquell Mundial, quan va marcar de cap el gol contra Alemanya que va classificar Espanya per a la final. Una imatge que encara avui forma part de la memòria col·lectiva dels aficionats.
La Pobla de Segur, el refugi de Carles Puyol
Malgrat haver recorregut mig món gràcies al futbol, el lloc on Carles Puyol es refugia continua sent el poble que el va veure néixer. La Pobla de Segur és un municipi de poc més de 3.000 habitants envoltat de muntanyes, rius i paisatges pirinencs.
Per a l’excapità blaugrana, aquest indret representa molt més que un simple destí de vacances. És el lloc on conserva les seves arrels i on pot retrobar-se amb una forma de vida molt diferent de la que va experimentar durant els seus anys com a futbolista professional.
“Jo he nascut on la gent es coneix i se saluda, on es cuiden els uns als altres”
Aquesta tranquil·litat i aquesta proximitat entre els veïns són alguns dels motius pels quals l’exfutbolista continua tornant a la Pobla de Segur cada estiu.
Muntanyes, rius i natura al cor del Pallars
El municipi està situat en un entorn privilegiat del Pirineu català, travessat pel riu Flamisell i molt a prop de la Noguera Pallaresa i del pantà de Sant Antoni.
La zona és especialment atractiva per als amants de la natura. Hi ha rutes de senderisme, itineraris en BTT, vies ferrades i nombroses activitats a l’aire lliure. A uns 60 quilòmetres també es troba el parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels espais naturals més emblemàtics de Catalunya.
Una altra de les grans atraccions és el Tren dels Llacs, que connecta Lleida amb la Pobla de Segur travessant túnels, ponts i espectaculars paisatges de muntanya.
Un poble amb patrimoni i tradicions úniques
La Pobla de Segur no només destaca pel paisatge. El municipi conserva també un important patrimoni modernista, amb edificis com la Casa Mauri o el Molí d’Oli de Sant Josep.
Les tradicions també tenen un pes important. Les Falles de la Pobla formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO, mentre que la Diada dels Raiers recorda cada estiu els antics treballadors que transportaven fusta pels rius del Pirineu.
És en aquest entorn de muntanyes, història i vida tranquil·la on Carles Puyol continua trobant el seu particular refugi. Després d'una carrera plena de títols, estadis plens i grans nits de futbol, l’excapità del Barça segueix tornant al mateix lloc: la Pobla de Segur, el poble on va començar tot.
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