Famosos sorpresos i fastiguejats per l'eclipsi
Sonsoles Ónega, Toñi Moreno, Antonio Banderas, María Adánez i Nagore Robles són alguns dels personatges que van compartir la seva experiència durant l’espectacle celeste amb els seus seguidors a les xarxes socials
Ricky García
L’eclipsi solar del dimecres 12 d’agost es va convertir en tot un esdeveniment que gairebé ningú es va voler perdre, després d’unes quantes setmanes en què els mitjans de comunicació van impulsar al màxim el seu interès.
Tot i les advertències d’alguns metges i de personatges com Miguel Bosé, nombrosos famosos no van dubtar a llançar-se a disfrutar de l’espectacle natural. Això sí, amb totes les precaucions recomanades pels experts.
És el cas d’Antonio Banderas i la seva parella, Nicole Kimpel, que van disfrutar l’eclipsi des de Màlaga. L’actor Maxi Iglesias no va revelar amb qui va contemplar l’esdeveniment però sí que va deixar ben clar que li havia encantat: "¡Espectacular!", va escriure als seus seguidors.
En el mateix sentit es va expressar Sonsoles Ónega, que va viure el fenomen solar des del mar: "Emocionant". Toñi Moreno també va disfrutar de l’eclipsi des de la platja, en el seu cas amb una amiga i amb la seva filla Lola. "Avui estava nerviosa. Sap que hi ha esdeveniments que són únics i per això s’han de viure amb passió i intensitat", va explicar.
Decepció
A l’altre extrem ho va viure Nagore Robles, que va publicar una fotografia, amb les ulleres homologades, i un comentari que no podia amagar la seva decepció amb tot plegat. "Honestament, no he entès tant escàndol".
Per la seva banda, l’actriu María Castro va aprofitar l’eclipsi per organitzar un pla familiar i resoldre amb humor la particular genètica de tota la seva família: "Ens hem lligat les ulleres perquè cap tenim nas. La sort està tirada".
La mala sort es va acarnissar amb María Adánez, que va voler ser testimoni de l’esdeveniment, però li va ser impossible a causa de les condicions meteorològiques del lloc on es trobava. L’actriu d’Aquí no hay quien viva i La que se avecina estava de vacances a Islàndia amb la seva parella, Ignacio Hernández Medrano, i va explicar amb frustració que finalment els seus plans es van ensorrar: "Cloudy, cloudy" (ennuvolat), va escriure.
Altres personatges que també van comunicar la seva experiència a les xarxes socials van ser Laura Escanes, que el va veure des d’una platja en un lloc indeterminat de Catalunya amb la seva filla Roma, i Isa Pantoja, que, tot i que l’eclipsi va coincidir amb el moment del sopar del seu petit Cairo, "alguna cosa" va poder veure.
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