Messi porta el seu menjar preferit a Catalunya: així serà el nou negoci que obrirà a tocar de Barcelona
Leo Messi aposta per Castelldefels per estrenar a Europa El Club de la Milanesa, la cadena argentina de la qual és soci i que ja ha venut més de 40 milions de milaneses
Leo Messi prepara un nou moviment empresarial lluny dels terrenys de joc i Catalunya tindrà un paper protagonista. El futbolista argentí és soci d’El Club de la Milanesa, una popular cadena especialitzada en un dels plats més representatius de l’Argentina i, precisament, un dels preferits del mateix Messi: la milanesa.
El projecte ja està en marxa i el primer restaurant europeu de la companyia s’obrirà a Castelldefels, al Baix Llobregat, a pocs quilòmetres de Barcelona. Serà la porta d’entrada d’una expansió que, si funciona com espera l’empresa, continuarà amb més establiments a Barcelona, Catalunya, Espanya i altres països europeus.
Per què Messi ha escollit Castelldefels?
L’elecció de Castelldefels no és casual. Messi manté una estreta vinculació amb aquesta localitat des de la seva etapa al FC Barcelona i encara hi conserva una residència. Això converteix el municipi en un territori especialment relacionat amb la vida personal del futbolista i, ara, també amb els seus negocis.
Però hi ha un altre motiu important: Catalunya i Espanya són mercats on la milanesa ja és un producte conegut. Els responsables de la companyia consideren que això facilita molt l’arribada de la marca, a diferència del que passa en altres països on primer cal explicar al consumidor què és exactament aquest plat argentí.
La companyia ja treballa en el projecte arquitectònic del restaurant de Castelldefels i la previsió comunicada aquest estiu és poder obrir-lo en un termini aproximat d’entre tres i sis mesos, tot i que el projecte encara està en desenvolupament.
Un negoci que va començar amb una indemnització
La història d’El Club de la Milanesa és molt anterior a l’arribada de Messi.
La companyia va néixer a Buenos Aires de la mà de Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala i Santiago Magliano. Els seus inicis es remunten al 2006-2007, quan van començar a construir un negoci al voltant d’un plat que era omnipresent a les cases, bars i restaurants argentins, però que encara no disposava d’una gran cadena especialitzada.
La història té un origen especialment curiós. Federico Sala havia treballat durant 14 anys en una multinacional i, després de negociar la seva sortida, va utilitzar part de la seva indemnització per invertir en aquell primer restaurant, un establiment de només 90 metres quadrats.
I cap dels fundadors provenia inicialment del món de la restauració.
Sala i Rosso van impulsar el projecte i Santiago Magliano, que procedia del món corporatiu i tenia experiència en àrees comercials, de comunicació i disseny, s’hi va incorporar com a soci. Els fundadors van enfocar el negoci des del primer moment no només com un restaurant, sinó com una marca gastronòmica que pogués créixer i replicar-se.
De 90 metres quadrats a desenes de restaurants
L’aposta va funcionar.
Gairebé dues dècades després d’aquell primer establiment, El Club de la Milanesa disposa de prop de 70 locals, amb presència en diverses províncies argentines, Uruguai i els Estats Units, i la companyia assegura que ja ha venut més de 40 milions de milaneses.
Als Estats Units, la marca ha desenvolupat especialment la seva presència a Miami, on també comercialitza entrepans de milanesa dins de l’estadi de l’Inter Miami, el club on juga Messi.
Messi entra al negoci
L’entrada de Lionel Messi va suposar un salt important per a l’empresa.
El futbolista es va incorporar a la societat el 2025 i no ho va fer simplement com a imatge publicitària: va entrar com a soci igualitari, amb participació en el capital de la companyia. La seva incorporació coincideix, precisament, amb l’etapa de major expansió i inversió de la història d’El Club de la Milanesa.
La relació entre Messi i el producte tampoc sembla escollida a l’atzar. La milanesa és un dels plats preferits de Messi i té una forta vinculació amb la gastronomia familiar argentina. Per a l’empresa, tenir una figura internacional com ell permet reforçar aquesta identitat i, al mateix temps, donar visibilitat global a la marca.
Què es podrà menjar al restaurant de Castelldefels?
La protagonista serà, evidentment, la milanesa argentina.
El Club de la Milanesa basa la seva oferta en diferents versions d’aquest plat, tradicionalment elaborat amb carn arrebossada, però la marca ha desenvolupat al llarg dels anys múltiples combinacions, cobertures i formats.
Per al desembarcament a Espanya, Federico Sala ha avançat que el restaurant mantindrà bona part dels plats que actualment formen la carta argentina, però també incorporarà productes pensats específicament per al mercat espanyol. La intenció és adaptar una part de l’oferta als gustos locals sense perdre l’essència argentina de la marca.
Castelldefels només serà el principi
La inauguració de Castelldefels funcionarà com una primera prova per comprovar la resposta del públic europeu.
La mateixa empresa gestionarà inicialment l’establiment i, després d’aquest primer pas, el pla contempla obrir un segon i un tercer restaurant a Barcelona. L’objectiu és assolir com a mínim cinc locals a Catalunya durant els primers anys.
I l’ambició va molt més enllà. La companyia estudia continuar expandint-se per altres punts d’Espanya i entrar posteriorment en mercats com Itàlia, Alemanya i Portugal.
Messi vol convertir la milanesa en un producte global
El que començarà a Castelldefels és, per tant, molt més que l’obertura d’un restaurant relacionat amb una estrella del futbol.
Messi s’ha incorporat a una empresa amb gairebé dues dècades d’història, desenes d’establiments i milions de productes venuts per participar en la seva etapa més internacional.
L’objectiu final dels fundadors és aconseguir que la milanesa argentina faci el mateix salt que altres grans plats associats a un país: convertir-se en una autèntica “ambaixadora gastronòmica argentina” al món.
I el primer gran pas europeu tindrà un escenari molt familiar per al futbolista: Castelldefels, a tocar de Barcelona, el lloc on Messi va passar bona part de la seva vida durant els seus anys a Catalunya i que ara també es convertirà en el punt de partida d’un dels seus nous projectes empresarials.
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