Terratrèmol en la vida de Cristiano Ronaldo: surt a la llum una relació secreta
Gabriela Guillén hauria mantingut una relació amb el futbolista abans que consolidés la seva història amb Georgina Rodríguez
La vida sentimental de Cristiano Ronaldo torna a situar-se al centre de totes les mirades. Just en un moment especialment important per al futbolista portuguès i Georgina Rodríguez, ha sortit a la llum una informació inesperada sobre una suposada relació del jugador amb Gabriela Guillén, coneguda també per la seva història sentimental amb Bertín Osborne.
La revelació ha aparegut aquests dies coincidint amb les informacions sobre el casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, fet que ha multiplicat encara més l’impacte de la notícia. Segons la informació publicada, la parella hauria celebrat una cerimònia íntima a Cascais, Portugal, acompanyada pels seus cinc fills, gairebé una dècada després de l’inici de la seva relació.
És precisament ara, amb Cristiano i Georgina en plena actualitat, quan han reaparegut detalls d’una etapa anterior de la vida sentimental del futbolista.
Qui és Gabriela Guillén?
La protagonista de la revelació és Gabriela Guillén, una figura habitual de la premsa del cor espanyola i especialment coneguda per la seva relació amb Bertín Osborne.
Segons ha explicat la periodista Beatriz Cortázar al programa ‘YAS verano’, Guillén hauria mantingut una relació amb Cristiano Ronaldo durant diversos mesos.
La història se situaria després de la ruptura del futbolista amb la model russa Irina Shayk, amb qui Cristiano havia mantingut una relació durant diversos anys.
Quan haurien estat junts?
Gabriela Guillén hauria situat aquesta suposada relació entre els anys 2015 i 2016, quan Cristiano encara jugava al Reial Madrid i estava solter després d’haver trencat amb Irina Shayk.
Segons la versió que ha transcendit als programes de televisió, no hauria estat una trobada puntual, sinó una relació de diversos mesos.
El detall que ha despertat més expectació és el moment en què aquesta història hauria arribat al final, ja que podria coincidir temporalment amb els primers passos de la relació entre Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez.
«Havia conegut una altra persona»
Beatriz Cortázar assegura que va ser la mateixa Gabriela Guillén qui li va explicar aquesta història.
Segons la periodista, Cristiano li hauria comunicat a Gabriela que «havia conegut una altra persona», una dona que seria precisament Georgina Rodríguez.
Aquesta revelació ha fet que als programes de televisió es plantegi si les dues relacions podrien haver coincidit durant algun període. Tot i això, la informació presentada parla d’una suposada coincidència temporal i no d’un fet acreditat de manera independent.
Altres periodistes també en parlen
Beatriz Cortázar no és l’única que ha posat aquesta història sobre la taula.
Al programa ‘El verano se mueve’, la model Marisa Jara també va explicar que havia mantingut una conversa privada amb Gabriela Guillén durant la participació d’aquesta a ‘Supervivientes’.
Posteriorment, la periodista Leticia Requejo va assegurar que havia contrastat la versió directament amb Gabriela.
Per tant, la història ha anat prenent força després que diverses persones vinculades als programes del cor hagin assegurat haver conegut la mateixa versió de la protagonista.
Per què surt tot ara?
La revelació arriba en un moment de gran exposició mediàtica per a Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez.
La parella va començar la seva relació l’any 2016, després de conèixer-se en una botiga de Gucci a Madrid, i des d’aleshores s’ha convertit en una de les parelles més mediàtiques del món.
Ara, coincidint amb les informacions sobre el seu casament a Portugal, les televisions han tornat a analitzar la vida sentimental del futbolista i han recuperat episodis desconeguts del període anterior a Georgina.
I és aquí on apareix el nom de Gabriela Guillén, que hauria estat amb Cristiano just abans que el portuguès iniciés la relació que acabaria marcant la seva vida familiar.
De moment, aquesta història es basa en les declaracions atribuïdes a Guillén i en el relat de diverses col·laboradores televisives. Ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han aparegut en la informació aportant la seva versió sobre aquesta suposada relació.
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