Troben mort a casa seva el presentador i actor Ray MacDonald als 49 anys
El popular presentador, model i actor va ser trobat sense vida al sofà del seu domicili
Kevin Rodríguez
Commoció a la indústria de l’entreteniment després que s’hagi confirmat la tràgica mort de Ray MacDonald als 49 anys. Les autoritats de Tailàndia han informat de la troballa del cos sense vida del popular presentador, model i actor escocès —establert des de fa anys al país asiàtic— a l’interior del seu domicili familiar a Bangkok.
El tràgic succés va tenir lloc aquest mateix dijous, quan la seva dona va anar a despertar-lo per portar plegats el seu fill al primer dia d’escola. En adonar-se que el comunicador no reaccionava i que estava completament inconscient al sofà davant del televisor, va donar l’avís immediatament als serveis d’emergència, que només van poder certificar-ne la mort en arribar.
Segons recull l’informe policial preliminar publicat per The Examiner, no s’han detectat signes de violència ni al cos de MacDonald ni a l’escena dels fets.
Tot i que les causes exactes de la mort estan pendents dels resultats definitius de l’autòpsia, fonts pròximes assenyalen que el presentador travessava una etapa de gran exigència laboral. MacDonald acumulava mesos d’intenses jornades de feina i patia un quadre de fatiga extrema.
La notícia ha agafat per sorpresa el seu entorn i els seus milers de seguidors, amb qui havia de compartir una jornada molt especial acompanyant el seu fill en l’inici del curs escolar. Després d’un breu pas pel futbol durant la seva joventut, MacDonald va fer el salt al món del modelatge, la interpretació i la televisió, participant en nombroses sèries i pel·lícules.
En els últims anys s’havia mantingut allunyat de la interpretació per dedicar-se plenament a la seva faceta de presentador i creador de contingut a través del seu canal de YouTube, Rayron, especialitzat en viatges i rutes internacionals.
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Via: El Periódico
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