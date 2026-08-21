Debat al cine
Les noves imatges de Val Kilmer ‘ressuscitat’ amb IA desfermen la polèmica a Hollywood: és ètic que els actors morts continuïn treballant?
Un fragment de set minuts d’‘As deep as the grave’ mostra l’actor, mort el 2025, convertit en una interpretació digital autoritzada per la seva família i reobre el debat sobre els límits de la IA i l’anomenada ‘ghostploitation’, l’explotació comercial d'estrelles mortes
Laura Estirado
Les noves imatges de Val Kilmer recreat amb intel·ligència artificial han tornat a encendre el debat a Hollywood. Aquesta setmana s’ha difós un fragment d’uns set minuts d’ ‘As deep as the grave’ (‘Tan profundo como la tumba’), el drama de Coerte Voorhees en què l’actor de ‘Top Gun’ o ‘El Santo’ apareix com el pare Fintan , tot i que va morir als 65 anys, l’1 d’abril del 2025, d’una pneumònia, i no va arribar mai a rodar una sola escena. La pel·lícula està prevista per al 2026, tot i que encara no té data concreta d’estrena.
La polèmica se centra en el fet que ja no es tracta d’una foto o d’uns segons de tràiler: permet observar com parla, mira i es mou una versió de Kilmer creada amb fotografies familiars, imatges de les seves pel·lícules i gravacions de veu. Segons Entertainment Weekly, la rèplica apareix aproximadament en un terç d’una pel·lícula de més de tres hores.
Per a alguns espectadors el resultat és «aterridor», «macabre» o «repugnant», mentre que d’altres admeten que la reconstrucció és tècnicament sorprenent. Una crítica ho ha resumit així: «Se’n diu descansar en pau per alguna raó». En contra, també, la rigidesa d’algunes mirades, la veu i la sensació conscient de veure algú conegut que, en realitat, mai no va ser davant la càmera.
Kilmer va acceptar el paper
El principal argument a favor és que Kilmer volia participar en la pel·lícula. Havia acceptat el paper anys abans de morir i el personatge va ser concebut pensant en ell. La seva salut va acabar impedint-li acudir al rodatge, però la seva família sosté que desitjava formar part del projecte. La seva filla, Mercedes Kilmer, ho ha defensat: «Hem d’afrontar aquesta tecnologia d’una manera o altra».
La rèplica tampoc es va crear d’esquena als seus hereus. La família la va autoritzar, va facilitar material personal i el patrimoni de l’actor va rebre una compensació. SAG-AFTRA (Sindicat d’Actors de Cinema i Federació Estatunidenca d’Artistes de Ràdio i Televisió) ha confirmat que es va obtenir el consentiment necessari i recorda que les rèpliques digitals d’intèrprets morts han de ser transparents, autoritzades i remunerades.
Kilmer, a més, ja havia utilitzat IA en vida per reconstruir la seva veu després del càncer de gola que va patir.
Establir precedent
Hollywood ja ha rejovenit actors i ha reconstruït rostres, però As Deep as the Grave és un dels primers llargmetratges a donar un paper substancial a un actor mort mitjançant una interpretació generada amb IA sense que hagués rodat ni una sola escena. Mercedes Kilmer ha explicat que el seu pare va arribar a veure en aquestes tecnologies la possibilitat d’«establir un precedent» sobre drets i remuneració.
Aquest precedent, tanmateix, obre tres problemes:
🔴 El primer afecta la mateixa definició d’actuació. Kilmer no va triar cap gest, cap pausa ni cap entonació. La pel·lícula fabrica una interpretació nova a partir d’arxius de l’actor. Qui actua realment: Kilmer, el director, els tècnics o el model?
🔴 El segon és laboral. Els responsables del film han defensat que la IA permet produir més ràpid i més barat. Per a intèrprets i sindicats, l’amenaça és clara: una rèplica d’una estrella morta també pot competir amb actors vius.
🔴 El tercer ja té nom: ‘ghostploitation’. Vanity Fair fa servir el terme per descriure la explotació comercial dels morts mitjançant IA. El temor és que les carreres de les estrelles no acabin amb la seva mort i que rostre, veu i gestos es converteixin en actius reutilitzables indefinidament.
En aquest cas hi ha consentiment familiar, compensació i un projecte que Kilmer coneixia. Però el precedent obliga a preguntar-se què passarà amb una seqüela que un actor mai no va conèixer, un anunci que mai no hauria acceptat o un personatge contrari a les seves decisions en vida.
Mercedes Kilmer ha marcat en aquest cas els límits: el suport de la família a As Deep as the Grave no suposa una llicència il·limitada per continuar creant noves versions digitals del seu pare.
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