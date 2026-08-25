De suar a les rodes de premsa a mirar ‘Pulp Fiction’: així ha après anglès Carlos Alcaraz
El tenista ha guanyat confiança parlant amb altres jugadors i consumint cinema i sèries en anglès
Carlos Alcaraz és un dels grans noms del tenis mundial. Nascut al Palmar, Múrcia, el 2003, el tenista espanyol ha aconseguit fites que l’han situat entre els millors del circuit. Ha guanyat els quatre Grand Slams, es va proclamar campió de l’US Open del 2022 i, durant el 2025, també va conquerir l’ATP Màsters 1000 de Cincinnati i novament l’US Open.
El seu talent a la pista no ha estat gaire qüestionat, però fora d’ella hi havia un aspecte que li generava molta més inseguretat: parlar anglès davant dels mitjans de comunicació.
Fa uns anys, les rodes de premsa en anglès li provocaven autèntics nervis. El mateix Alcaraz ho va explicar amb naturalitat: «Fa uns anys entrava a la sala de premsa suant, pensant: “A veure si entendré la pregunta i què contestaré”».
No era només una qüestió de vocabulari. Havia de comprendre ràpidament les preguntes, pensar la resposta i expressar-se davant de periodistes internacionals després de partits d’alta exigència. Una situació que, segons ha reconegut, el feia arribar a les entrevistes amb molta més tensió que ara.
Com ha après anglès Carlos Alcaraz?
El secret no ha estat cap mètode especialment complicat. Carlos Alcaraz ha millorat l’anglès a a força de practicar-lo en el seu dia a dia.
Ell mateix explica que intenta parlar en anglès «amb els jugadors, amb la gent del circuit», una manera d’obligar-se a utilitzar l’idioma en situacions reals i perdre progressivament la por a equivocar-se.
A això hi ha afegit un recurs molt més fàcil d’incorporar a la rutina: veure pel·lícules i sèries en anglès.
«El meu anglès ha millorat molt. Intento parlar-lo amb els jugadors, amb la gent del circuit... i veure sèries i pel·lícules en anglès m’ha ajudat bastant»
Alcaraz ha reconegut que és especialment aficionat al cinema. Una de les últimes pel·lícules que havia vist era ‘Pulp Fiction’, mentre que, pel que fa a les sèries, assegurava que seguia ‘Suits’, que defineix com «molt bona. Llarga, però molt bona».
Aquesta combinació de conversa real, exposició constant a l’idioma i entreteniment en anglès li ha permès avançar sense dependre exclusivament de classes o exercicis teòrics.
De la por a sentir-se «com a casa»
El canvi ha estat evident. Aquell jove que entrava nerviós a les sales de premsa preocupat per si entendria les preguntes ara afronta les entrevistes internacionals amb molta més tranquil·litat.
«Ara em sento més còmode, com a casa», ha assegurat.
I encara ho resumeix d’una manera més clara: «Ara estic més tranquil, intento respondre de la millor manera possible i fins i tot gaudeixo d’aquestes converses».
Millorar l’anglès també li ha permès relacionar-se millor amb altres tenistes del circuit, periodistes i persones amb qui conviu durant els tornejos internacionals.
Quant ha trigat a sentir-se segur parlant anglès?
Alcaraz no concreta un nombre exacte de mesos o anys dedicats a aprendre l’idioma, de manera que no es pot establir un termini precís. El que sí que explica és que «fa uns anys» entrava a les rodes de premsa amb molta inseguretat i que, després d’un període de pràctica constant, ara se sent còmode parlant-lo.
La seva evolució s’ha produït, per tant, al llarg de diversos anys, coincidint amb la seva consolidació al circuit internacional i amb l’augment de les rodes de premsa, entrevistes i converses en anglès.
El seu cas demostra que una manera senzilla d’avançar amb un idioma és convertir-lo en part de la vida quotidiana: parlar-lo sempre que sigui possible, mirar pel·lícules i sèries en versió original i perdre la por a equivocar-se.
En el cas de Carlos Alcaraz, aquesta rutina ha fet que passi de suar abans d’una pregunta en anglès a entrar a una sala de premsa amb la tranquil·litat de qui, com ell mateix diu, ja se sent pràcticament «com a casa».
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