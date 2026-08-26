El germà de Lady Di trenca 29 anys de silenci: revelarà “la veritat” sobre Diana en un llibre explosiu
Charles Spencer promet records inèdits, revelacions familiars i la seva versió sobre els últims anys de la princesa
La tràgica mort de Diana de Gal·les continua generant interès gairebé tres dècades després. La princesa va morir el 31 d’agost de 1997, amb només 36 anys, després d’un greu accident de trànsit al túnel del Pont de l’Alma, a París. La seva desaparició va provocar una commoció mundial i va convertir encara més Lady Di en una de les figures més recordades de la història recent de la família reial britànica.
Ara, 29 anys després de la mort de Diana, el seu germà petit, Charles Spencer, ha decidit explicar la seva versió de la història. Ho farà a través del llibre ‘El cant del cigne. Diana, la meva germana’, una obra en què promet mostrar com era realment la princesa lluny dels focus, les portades i la imatge pública que va fer la volta al món.
Spencer vol explicar “la veritat sobre Diana” des de la perspectiva del seu germà i recuperar records que fins ara havien quedat dins de l’àmbit familiar. El llibre recorrerà la seva infància, marcada per la dolorosa separació dels seus pares, i explicarà el vincle tan fort que es va crear entre els dos germans.
Quan Charles només tenia tres anys, la seva mare, Frances Shand Kydd, va abandonar la llar familiar. Segons les informacions avançades per la premsa britànica, Diana va assumir en aquell moment una mena de paper protector i maternal amb el seu germà petit. Una experiència complicada que hauria unit encara més els dos germans.
Però les revelacions no es limitaran a la infància. Charles Spencer també abordarà l’arribada de Diana a la família reial, el seu matrimoni amb el príncep Carles, actual rei Carles III, i els anys en què es va convertir en una de les dones més fotografiades i perseguides pels mitjans de comunicació del planeta.
El llibre també promet entrar en un dels terrenys més delicats: les suposades “falsedats” que s’han explicat sobre Lady Di al llarg dels anys. Spencer considera que moltes versions sobre la seva germana s’han anat consolidant amb el temps malgrat que, segons ell, no s’ajusten a la realitat. Per això vol deixar per escrit el seu propi testimoni.
Un dels capítols més íntims estarà dedicat a la setmana posterior a la mort de Diana. Charles Spencer tenia 33 anys quan va perdre la seva germana i, només sis dies després, va pronunciar davant de milions de persones el famós elogi fúnebre a l’abadia de Westminster.
Gairebé tres dècades més tard, el germà de Diana assegura que el llibre neix amb una intenció similar a la d’aquell discurs: parlar en nom de la seva germana i reivindicar-ne el record d’una manera positiva.
Per què Charles Spencer ha decidit parlar ara?
La decisió arriba quan s’acosta una data especialment simbòlica. El 30è aniversari de la mort de Diana de Gal·les es complirà l’agost del 2027 i, segons Spencer, aquesta proximitat ha provocat una nova allau de peticions d’entrevistes.
En lloc de continuar contestant una vegada i una altra les mateixes preguntes, ha preferit posar tots els seus records per escrit “d’una vegada per totes”. També vol evitar haver de llegir contínuament versions d’altres persones sobre episodis que ell mateix va viure i que considera incorrectes.
El llibre, a més, està pensat per a una nova generació que no va conèixer Diana en vida i que només ha pogut descobrir la seva història a través de documentals, fotografies, arxius, sèries i pel·lícules.
Charles Spencer descriu la seva germana com una dona “única i dinàmica, plena d’amor, carisma i dubtes sobre ella mateixa” i assegura que feia anys que li demanaven que escrivís aquesta història.
Quan i on es podrà llegir el llibre sobre Lady Di?
‘El cant del cigne. Diana, la meva germana’ es publicarà primer al Regne Unit el 22 de setembre de 2026, sota el segell Penguin Michael Joseph.
Només un dia després, el 23 de setembre de 2026, arribarà a les llibreries d’Espanya, publicat per Plaza & Janés, del grup Penguin Random House.
L’obra es traduirà a 12 idiomes, fet que evidencia l’enorme expectació internacional que continua despertant la figura de Diana de Gal·les.
Serà la primera vegada que Charles Spencer dedica un llibre complet a la seva germana, amb records familiars, episodis desconeguts, la seva visió sobre el matrimoni reial i el relat personal dels dies més dolorosos després de la mort de Lady Di. Un testimoni que promet tornar a situar la princesa Diana al centre de l’actualitat gairebé 30 anys després de la seva tràgica mort.