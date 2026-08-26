De tocar el cel amb ‘El Senyor dels Anells’ a haver de vendre casa seva: el drama econòmic de Sean Astin
L’actor que va donar vida a Sam va descobrir que la fama mundial no sempre significa fer-se milionari
Sean Astin és un d’aquells actors que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. Fill de l’actriu Patty Duke, va començar a treballar de ben jove i va participar en pel·lícules molt recordades, però el paper que el va convertir definitivament en una estrella internacional va ser el de Samsagaz Gamgí, el fidel company de Frodo a ‘El Senyor dels Anells’.
La trilogia dirigida per Peter Jackson es va convertir en un fenomen mundial. Les tres pel·lícules van aconseguir 17 premis Oscar i van recaptar prop de 3.000 milions de dòlars a les sales de cinema de tot el món. Amb unes xifres així, semblaria lògic pensar que els seus protagonistes també es van fer milionaris. Però, en el cas de Sean Astin, la realitat va ser molt diferent.
En una entrevista concedida a The Guardian, l’actor va explicar que l’èxit de la saga no es va traduir immediatament en una fortuna personal. De fet, va admetre que va arribar a viure una situació econòmica tan complicada que va haver de vendre casa seva.
«No estava preparat per a aquell nivell de visibilitat. Hi havia una desconnexió entre tota l’atenció que rebíem i els diners que guanyàvem. No era gaire. Vaig haver de vendre casa meva perquè vaig negociar una quantitat molt baixa per la trilogia»
La fama mundial que no va arribar al compte bancari
El gran problema va ser el moment en què es van signar els contractes. A finals dels anys noranta, Peter Jackson va decidir rodar pràcticament al mateix temps les tres pel·lícules de ‘El Senyor dels Anells’ a Nova Zelanda.
Aquella decisió va permetre mantenir el mateix repartiment i donar continuïtat a la història, però també va provocar que els actors tanquessin les seves condicions econòmiques abans de saber fins a quin punt la saga es convertiria en un èxit.
Quan ‘La Comunitat de l’Anell’ es va estrenar el 2001 i va arrasar a les taquilles, els contractes de ‘Les dues torres’ i ‘El retorn del Rei’ ja estaven signats. Això va impedir que molts membres del repartiment poguessin renegociar els salaris després de comprovar l’impacte mundial de la primera pel·lícula.
Segons les xifres que han transcendit al llarg dels anys, Sean Astin hauria cobrat uns 225.000 dòlars per tota la trilogia. Una quantitat important per a qualsevol persona, però molt allunyada del que es podria esperar tenint en compte els milers de milions que va arribar a generar la franquícia.
El mateix va passar amb altres actors. Orlando Bloom, que interpretava Legolas, hauria cobrat aproximadament 175.000 dòlars per les tres pel·lícules.
L’èxit d’una de les sagues més grans de la història
Mentrestant, ‘El Senyor dels Anells’ no deixava de créixer. Les tres pel·lícules van recaptar gairebé 3.000 milions de dòlars i, durant les dècades següents, la franquícia va continuar generant ingressos a través de DVD, Blu-ray, plataformes de streaming, videojocs, marxandatge i llicències.
L’univers creat per J. R. R. Tolkien es va consolidar com un dels més rendibles i estimats de la història del cinema. Personatges com Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas i el mateix Samsagaz Gamgí es van convertir en icones de la cultura popular.
I Sean Astin es va transformar en un dels rostres més estimats de la saga. El seu personatge, sempre fidel a Frodo i disposat a arribar fins al final per ajudar-lo en el viatge a Mórdor, continua sent un dels més recordats pels aficionats.
La vida de Sean Astin després de ‘El Senyor dels Anells’
Malgrat els problemes econòmics d’aquella etapa, Sean Astin va continuar treballant com a actor després de la trilogia. Amb el pas dels anys ha aparegut en nombroses pel·lícules i sèries de televisió i ha continuat vinculat al món de la interpretació.
Un dels seus papers més populars de les últimes dècades va ser el de Bob Newby a ‘Stranger Things’, la sèrie de Netflix, que el va tornar a acostar a una nova generació d’espectadors.
Astin també ha continuat participant en convencions, entrevistes i trobades relacionades amb ‘El Senyor dels Anells’, una saga per la qual sempre ha expressat un enorme afecte.
Avui, però, aquella situació econòmica forma part del passat. El mateix actor ha volgut deixar clar que actualment gaudeix d’estabilitat econòmica i que recorda aquells anys amb perspectiva.
De la glòria mundial a haver de vendre casa seva
La història de Sean Astin mostra una realitat poc coneguda de Hollywood. Ser protagonista d’una de les pel·lícules més exitoses de la història no significa necessàriament cobrar milions.
Mentre el públic omplia els cinemes i ‘El Senyor dels Anells’ es convertia en un fenomen mundial, l’actor vivia un contrast sorprenent entre la seva enorme popularitat i el que realment tenia al compte bancari.
Més de vint anys després, les declaracions de Sean Astin a The Guardian han tornat a posar el focus en aquesta cara menys glamurosa de la indústria cinematogràfica: la fama, l’èxit i els diners no sempre van plegats.
I en el seu cas, el viatge va ser especialment dur: mentre milions de persones l’identificaven com un dels herois de la Terra Mitjana, fora de les càmeres va haver d’afrontar problemes econòmics fins al punt de prendre una de les decisions més difícils de la seva vida, vendre casa seva.
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- L'artista i poeta Juana Dolores es planteja deixar d'escriure en català
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries
- Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros
- Noves actuacions per al futur institut Ermessenda de Girona: extrauran l’aigua del soterrani i netejaran l’edifici
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026