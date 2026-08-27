Sis mesos colant-se als peatges sense pagar ni un euro: així va estafar 3.000 euros una família amb una peculiar tècnica
El grup, format per tres vehicles, utilitzava un sistema tan senzill com aixecar manualment la barrera perquè els cotxes poguessin passar sense pagar
Una família britànica ha estat interceptada a França després de sis mesos evitant el pagament dels peatges amb un mètode força insòlit. El grup viatjava amb tres vehicles i aprofitava els peatges per fer passar tots els cotxes sense abonar les tarifes corresponents.
Els fets van acabar destapant-se aquest mes d’agost a Saint-Maurice-Colombier, al departament del Doubs, després que la companyia responsable de l’autopista alertés la Gendarmeria francesa de les maniobres que havia detectat.
Un sistema senzill per fer passar els tres cotxes
La família actuava sempre d’una manera similar. Una de les persones baixava del primer vehicle i aixecava manualment la barrera del peatge. Els altres dos cotxes aprofitaven l’obertura per travessar-la i, un cop havien passat, la persona tornava al seu vehicle.
La maniobra s’hauria repetit durant diversos mesos i havia posat el grup en el punt de mira de l’empresa concessionària de les autopistes franceses, APRR.
La persecució va arribar al seu desenllaç el 8 d’agost, quan les càmeres de l’autopista van captar una nova passada dels tres vehicles a la A36, a la zona de Belfort. L’empresa va avisar les autoritats i una patrulla va preparar un control al següent peatge.
Poc després de les 13 hores, els tres vehicles van arribar al punt de Saint-Maurice-Colombier i els agents van poder aturar-los i identificar-ne els ocupants. Segons la Gendarmeria, tots eren de nacionalitat britànica.
Hauran de pagar 3.000 euros
Després d’admetre els fets, la família haurà d’assumir el perjudici econòmic ocasionat a la concessionària. La quantitat que haurà d’abonar és de 3.000 euros, corresponent als peatges que presumptament haurien evitat durant aquests mesos.
En aquest cas, les autoritats han informat que no es preveu emprendre cap acció judicial contra els implicats.
La Gendarmeria francesa assegura que els fraus als peatges són una situació amb què es troben habitualment i que existeixen diferents maneres d’intentar evitar el pagament. Entre les pràctiques detectades hi ha l’ús de matrícules falses o fins i tot accions per forçar les barreres amb els vehicles.
Els agents també expliquen que alguns infractors intenten actuar en horaris poc habituals i en peatges amb menys vigilància. En aquest cas, però, la presència d'una patrulla a prop va permetre posar fi a la pràctica després de mig any.
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