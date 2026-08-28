Dol a Noruega
Harald V de Noruega i la família reial espanyola: el ‘nòvio’ que van voler per a Sofia i l’amic de Joan Carles en les regates Mallorca
La mort del monarca noruec tanca més de sis dècades de relació entre les dues cases reials: de les càbales matrimonials del vell Gotha a les regates de Palma i un vincle que Felip VI va prolongar com a padrí d’Íngrid Alexandra
Laura Estirado
Abans de ser el gran amor de Sonja Haraldsen, Harald de Noruega, que ha mort aquest divendres als 89 anys, ja tenia nòvia als diaris. O, almenys, candidata. A finals dels anys 50, quan els casaments reials encara s’estudiaven gairebé com a acords diplomàtics, el jove hereu noruec va ser aparellat amb Sofia de Grècia, la futura reina d’Espanya. La mort de Harald V recupera així una d’aquestes històries del Gotha [normes de llinatge i protocol que regeixen la reialesa europea] que no va arribar a l’altar, però sí que van deixar més de mig segle de proximitat entre les cases reials d’Espanya i Noruega.
La mateixa reina Sofia va desmuntar després la llegenda romàntica. Va explicar que el 1959 va arribar a Noruega sense haver vist mai Harald i va descobrir que la premsa d’Oslo ja publicava les seves fotografies com a possible parella. «Jo sé que hi va haver interès a casar-nos. Es van provocar trobades, es van fer càbales, va córrer molta tinta», va recordar al seu dia. Hi va haver projecte dinàstic; festeig, no.Harald ja estava enamorat en secret de la Sonia, la plebea per la qual acabaria plantant cara a les convencions de palau. Sofia es va casar amb Juan Carlos el 1962.
Amistat a quatre bandes
El que va poder ser una aliança matrimonial va acabar convertit en una amistat entre quatre. Harald i Sonia van trobar a Joan Carles i Sofia companys de generació i de regnat. També de vacances. El noruec, que va participar en tres Jocs Olímpics com a regatista, va recalar durant anys a Mallorca per disputar la Copa del Rei de vela. Allà el protocol quedava a terra: Harald i Joan Carles eren amics, però també competidors. El 2006 el mateix monarca va explicar que l’estreta amistat amb la família reial espanyola pesava en les seves freqüents visites a l’illa.
La relació va tenir també alfombra vermella. Harald i Sonia van realitzar una visita d’Estat a Espanya el 1995, quan Joan Carles li va concedir el Collar del Toisó d’Or. Onze anys després, els reis espanyols van viatjar oficialment a Oslo; ja ho havien fet el 1982, encara sota el regnat d’Olav V. Harald i Sonia van estar a més a Madrid el 2004 per al casament de Felip i Letizia.
Estreta amistat
Els aniversaris van acabar de mostrar on acabava el protocol i començava l’afecte i una estreta amistat. Quan Harald i Sonia van celebrar junts els seus 80 anys el 2017 van ser Joan Carles i Sofia, ja emèrits, que van viatjar a Oslo en representació espanyola.
Amb Felip VI el vincle va passar de generació. El rey de España es uno de los padrinos deIngrid Alexandra, hija de Haakon VIII y Mette-Marit y hoy princesa heredera de Noruega. El 2019 va viatjar a Oslo per a la seva confirmació i va posar al costat de Harald a la fotografia familiar. El 2022 va tornar per a la gran gala pels 18 anys de la seva fillola.
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