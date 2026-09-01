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Sergio Ramos, sobre els seus estudis: “Les matemàtiques se'm donaven molt bé"

L’excapità del Reial Madrid recorda la disciplina dels seus anys d’escola i destaca el paper de l’educació en la seva trajectòria personal i professional

Sergio Ramos, sobre els seus estudis: “Les matemàtiques se'm donaven molt bé&quot;

Sergio Ramos, sobre els seus estudis: “Les matemàtiques se'm donaven molt bé" / Perform

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Bruna Segura

Girona

La imatge pública de Sergio Ramos està estretament vinculada als èxits esportius, als títols i al seu lideratge sobre la gespa. Però darrere del futbolista hi ha també el record d’una infància marcada per la disciplina, els estudis i uns valors familiars molt arrelats.

L’exjugador andalús ha explicat que a casa seva hi havia una norma clara: primer complir amb les obligacions escolars i després gaudir del temps lliure. «Tenia uns horaris d’estudi i amb els meus pares això era innegociable», recorda.

Matemàtiques i història, les seves matèries preferides

Entre totes les assignatures, Ramos assegura que les matemàtiques eren una de les que millor dominava. També guardava una especial estima per la història, una matèria que considera fonamental per entendre les pròpies arrels.

Segons explica, conèixer el passat ajuda a comprendre qui som i d’on venim. Aquesta curiositat per la història convivía amb altres aficions, com ara el dibuix, una activitat creativa que encara manté avui dia.

Per a l’exfutbolista, la formació acadèmica va ser una part essencial del seu desenvolupament personal i una eina que més tard li va permetre afrontar amb disciplina els reptes del futbol professional.

Una infància entre llibres, pilotes i família

Quan no estudiava, Ramos passava les hores lliures jugant a la seva habitació. Recorda amb especial afecte les seves joguines, la bicicleta, la guitarra flamenca, la pilota de futbol i els pòsters dels seus ídols esportius.

Malgrat això, destaca per sobre de tot la importància de la família, un element que considera clau al llarg de tota la seva vida. Les fotografies familiars ocupaven un lloc especial a casa seva i continuen sent, segons afirma, una de les seves grans referències.

Els valors que intenta transmetre als seus fills

Ramos reconeix que els seus fills creixen en una realitat molt diferent de la que ell va viure, amb més comoditats i més presència de la tecnologia. Tot i això, assegura que intenta transmetre’ls els mateixos principis que va rebre de petit: respecte, esforç, constància i compromís amb els estudis.

L’exdefensa considera important que les noves generacions siguin conscients dels seus orígens i valorin el camí recorregut per les seves famílies.

Una filosofia que va més enllà del futbol

Tot i que la seva carrera ha estat marcada pels èxits esportius, Ramos insisteix que la base del seu caràcter es va construir molt abans de debutar com a professional.

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La constància que aplicava als estudis, assegura, és la mateixa que després va traslladar als entrenaments i a la competició. Per això, el seu record de les matemàtiques i la història no és només una anècdota escolar, sinó el reflex d’una manera d’entendre la vida basada en l’esforç, la disciplina i l’aprenentatge continu.

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