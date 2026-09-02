L’hotel a Espanya de Messi que sembla un paradís: luxe davant del mar i nits de fins a 700 euros
El futbolista argentí amplia els seus negocis amb un exclusiu cinc estrelles a Sotogrande
Leo Messi viu una etapa molt diferent de la que va marcar bona part de la seva carrera esportiva. Després d’anys al màxim nivell del futbol europeu i d’haver-ho guanyat pràcticament tot, l’argentí afronta la recta final de la seva trajectòria professional mentre amplia cada vegada més la seva faceta com a empresari.
Més enllà del futbol, Messi ha apostat en els últims anys pel sector hoteler a través de la cadena MIM Hotels, amb establiments en diferents punts d’Espanya i Andorra. Un dels més espectaculars es troba a Sotogrande, Cadis, en plena costa andalusa.
Es tracta del MiM Sotogrande Meliá Collection, un hotel de luxe de cinc estrelles situat al port esportiu de Sotogrande, envoltat de iots, camps de golf i clubs de polo, i amb unes vistes privilegiades al mar Mediterrani, Gibraltar i fins i tot la costa del nord d’Àfrica.
Com és l’hotel de Messi a Espanya?
L’establiment disposa de 45 habitacions i combina una decoració inspirada en el mar amb un estil elegant i mediterrani, on predominen els tons blancs i blaus.
Un dels espais més exclusius és la Suite Leo Messi, una habitació de grans dimensions amb terrassa privada i vistes al mar.
La presència del futbolista és visible des del primer moment. A l’entrada de l’hotel s’hi exposa una de les Pilotes d’Or de Leo Messi, i els hostes també poden trobar barnussos amb el mític número 10 a l’esquena, un dels dorsals més vinculats a la seva carrera.
Piscina infinita, spa i accés directe a la platja
L’experiència va molt més enllà de dormir en una habitació de luxe. L’hotel disposa d’una espectacular piscina infinita al terrat, amb vistes al port esportiu i al Mediterrani.
També compta amb piscina exterior, piscina climatitzada, gimnàs, zones de terrassa i accés directe a la platja.
Els clients que busquen relaxar-se poden accedir a un complet spa i centre de benestar, amb massatges, tractaments i un circuit d’hidroteràpia que inclou jacuzzis amb hidromassatge, sauna d’infrarojos, font de gel i dutxes de sensacions amb cromoteràpia.
Nandu Jubany, al capdavant de la proposta gastronòmica
Un dels grans reclams de l’hotel de Messi a Sotogrande és la gastronomia. L’establiment acull Hincha, un restaurant dirigit pel cuiner català Nandu Jubany, reconegut amb estrella Michelin.
La seva carta aposta pels productes de proximitat, especialment el peix fresc, i incorpora diverses referències a la vida i la carrera de Messi.
Entre els plats més curiosos hi ha els “macarrons de l’àvia”, una recepta inspirada en els que preparava l’àvia del futbolista argentí.
L’hotel també disposa de Tribuna, un espai més informal situat al costat de la piscina on es poden prendre còctels, cafès i diferents plats sense abandonar la zona exterior.
Quant costa dormir a l’hotel de Messi?
Passar una nit en aquest hotel de luxe de Leo Messi a Espanya no és precisament econòmic.
Les tarifes varien segons la temporada, els dies escollits i el tipus d’habitació, però els preus poden anar des dels 200 euros per nit i persona fins als 700 euros en les opcions més exclusives.
Una escapada pensada per a qui vulgui combinar luxe, mar, gastronomia, spa i exclusivitat en un dels enclavaments més prestigiosos de la costa de Cadis.
Amb negocis com aquest, Messi demostra que el seu futur va molt més enllà dels terrenys de joc. Mentre encara manté la seva vinculació amb el futbol, el jugador continua construint un patrimoni empresarial en què els hotels de luxe ocupen un paper cada vegada més important.
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