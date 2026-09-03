Mor amb només 33 anys Carla Jeffery, estrella de Disney Channel
La intèrpret nord-americana, que va donar vida a Bree a la popular franquícia juvenil, va morir l’1 de setembre per causes que no s’han fet públiques
El món de Disney Channel està de dol per la mort de l’actriu Carla Jeffery, coneguda especialment pel seu paper de Bree a la saga juvenil Zombies. La intèrpret ha mort als 33 anys, segons ha confirmat la seva agència de representació, Alexanders Talent Management.
La defunció es va produir l’1 de setembre, tot i que la notícia no s’ha fet pública fins ara a través de la seva representant, Carla Alexander. L’agència, que havia treballat amb Jeffery durant més de dues dècades, ha destacat el seu talent, el seu sentit de l’humor i l’energia que transmetia tant davant com darrere de les càmeres.
Per ara, no s’han fet públiques les causes de la mort. Ni la família ni els seus representants han ofert detalls sobre les circumstàncies del traspàs.
El record de Bree a Zombies
Per a tota una generació d’espectadors, Carla Jeffery serà recordada sobretot pel paper de Bree, l’animadora i millor amiga d’Addison a Zombies, una de les franquícies més exitoses de Disney Channel durant els darrers anys.
L’actriu va debutar a la saga l’any 2018 i va reprendre el personatge a Zombies 2 i Zombies 3. També va posar veu a Bree en diverses produccions animades relacionades amb aquest univers.
El personatge es va convertir en un dels més estimats pels seguidors de la saga gràcies al seu caràcter optimista, lleial i sempre disposat a ajudar els seus amics.
Una trajectòria iniciada de ben petita
Tot i que Zombies va ser el projecte que li va donar més projecció internacional, Jeffery acumulava una llarga trajectòria professional des de la infància.
Nascuda a Houston l’any 1993, va començar molt jove al món de la interpretació. Un dels seus primers treballs destacats va ser la pel·lícula Phat Girlz, protagonitzada per Mo'Nique.
Posteriorment va participar en nombroses produccions de televisió nord-americanes, entre les quals destaquen Curb Your Enthusiasm, on interpretava de manera recurrent Keysha Black, així com sèries populars com Shake It Up, Good Luck Charlie, Suburgatory, Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend i American Vandal.
Les mostres de condol
La mort de l’actriu ha generat una onada de missatges de condol entre companys de professió i seguidors. Diversos membres del repartiment de Zombies, com Chandler Kinney, Milo Manheim i Trevor Tordjman, han expressat públicament la seva tristesa i han recordat Jeffery com una persona alegre, propera i molt estimada dins l’equip.
L’actriu tenia un germà bessó, Carlon Jeffery, també actor i conegut per la seva participació a la sèrie de Disney Channel A.N.T. Farm.
La família ha demanat respecte i privacitat mentre afronta aquests moments difícils.
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