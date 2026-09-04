La Gàrgola
Setembre de retorn
Aquest mes que just comença arriba amb la trista certesa per a molta gent que ja s’han acabat les vacances però també amb la satisfacció de tornar a la feina, a la botiga o al negoci amb unes piles carregades. És l’anomenat «retorn a la normalitat» però els canvis que s’estan produint, especialment meteorològics, són d’una evidència poc qüestionable. Efectivament, segons informacions recollides per part d’alguns experts en la matèria, empreses i tècnics s’han afartat d’instal·lar aparells d’aire condicionat i ventiladors d’última generació a pisos i apartaments de la costa. Aquestes màquines abans no eren necessàries, però des de fa un parell d’anys s’han començat a fer imprescindibles si hom pretén retornar a la normalitat estiuenca perduda de la brisa fresca dels pins, gaudir d’una migdiada a la terrassa o dormir amb les finestres obertes de bat a bat. Aquest agost els negocis hotelers i càmpings han fet calaix, però és d’una evidència contrastada que tots hem patit una xafogor gairebé asfixiant, propiciada en molts casos per la pròpia humitat de l’ambient. Ara, però, ens arriba setembre amb calor d’agost i les incerteses pròpies d’un mes meteorològicament canviant que, segons va deixar escrit qui fou alcalde republicà Miquel Santaló, poden esdevenir una «llarga seqüència de dies lluminosos i assolellats» tot i que, segons les darreres prediccions, aquesta vegada ens poden portar tempestes i xàfecs intensos amb el perill evident de provocar seriosos problemes a la ciutat dels quatre rius.
Retornat a Girona, em trobo amb una ciutat calorosa, gairebé asfixiant on la vida discorre a un ritme encara lent, com si li costés avesarse a la nova realitat que per a molts comença passat el mes d’agost. Al Mercat del Lleó encara hi ha alguna parada tancada per vacances, però a poc a poc va recuperant el dinamisme bo i assegurant que setembre és «un mes de noves oportunitats», certesa que confirmen els paradistes que obren cada dia amb la seva amabilitat i professionalitat contrastada. No gaire lluny d’allí, es mantenen les obres de Pompeu Fabra que obliguen a tancar parades de bus i provoquen problemes circulatoris a la Gran Via, però una vegada acabades es mantindrà un ferm de llambordes en lloc de l’asfalt, cosa que no va passar a les obres perpetrades a la veïna plaça Sibil·la de Fortià. He observat que s’han repintat bona part dels passos de vianants i al llarg de l’estiu també s’han fet actuacions que els veïns portaven temps reclamant. Són tal vegada imaginacions meves o a la plaça del Vi ja s’han posat en modus electoral? Els comicis municipals estan fixats per al proper mes de maig, però sembla que hi ha pressa per aconseguir una situació d’avantatge en aquesta llarga cursa que haurà de comportar, sí o sí, una nova composició del consistori gironí.
Diuen, diuen, diuen, que el curs escolar pot tenir problemes per l’amenaça de vaga de mestres, perjudicant així alumnes i pares d’una tacada. I amb vaga o sense, ja serem a les portes de la Diada de l’11 de Setembre, que la majoria aprofitarà per a una darrera escapada estiuenca. A banda de les celebracions institucionals, enguany l’Ajuntament de Girona ha tingut l’encert de preparar un vídeo commemoratiu del 50è aniversari de la Diada que a Girona es va celebrar al Camp de Mart de la Devesa. En aquell llunyà 1976, l’autoritat va permetre que a Girona es pogués fer sense problemes perquè el cartell deia «Diada de Catalunya» i no pas «Diada Nacional de Catalunya» com a Sant Boi, per exemple. En qualsevol cas, aquella primera trobada a recés dels plàtans centenaris després del llarg parèntesi de la dictadura va tenir un caràcter festiu, celebrant col·lectivament els nous aires de llibertat que ens arribaven per multitud d’escletxes obertes i amb el desig compartit de «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia». Naturalment, la celebració de la Diada ha tingut al llarg d’aquests 50 anys molts escenaris, continguts, assistències i objectius divergents, raó de pes perquè l’Ajuntament s’hagi decidit a encarregar aquest treball de documentació recuperant testimonis i imatges d’aquella Diada a la Devesa, que aporta coneixement, record i difusió popular de la celebració de la festa nacional de Catalunya un llunyà 1976 amb el sabor autènticament gironí a redós del nostre «Paradís Perdut».
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